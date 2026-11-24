Zanim ratownik poda pacjentowi lek, trzy razy sprawdza nazwę na ampułce. Jeden ze szczecińskich ratowników opowiedział Rynkowi Zdrowia, że w przypadku preparatów opisanych cyrylicą przestrzeganie tej procedury jest niemożliwe. „Czy ktoś sobie wyobraża, że podczas dynamicznej akcji, kiedy na przykład udzielamy pacjentowi pomocy na ulicy, wyciągam telefon i odpalam translatora, żeby przetłumaczyć nazwę leku?” – powiedział ratownik.

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Dlaczego w karetkach znalazły się leki opisane cyrylicą?

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zamówiła łącznie 170 opakowań furosemidu i klonazepamu, po 10 ampułek w każdym. Leki były pierwotnie przeznaczone na rynek ukraiński i bułgarski. Pogotowie wyjaśniło, że zdecydowało się na zakup, ponieważ w hurtowni brakowało krajowych preparatów.

Ratownicy noszą najważniejsze leki przy sobie w specjalnych saszetkach zwanych ampulariami. Jak relacjonował rozmówca Rynku Zdrowia, każdy lek ma w saszetce swoje stałe miejsce, ale przegródki nie są opisane. Jeśli więc ktoś odłoży ampułkę do innej przegródki, osoba nieznająca cyrylicy nie będzie mogła sprawdzić nazwy leku na etykiecie.

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Pogotowie i ministerstwo tłumaczą sytuację

Szczecińskie pogotowie przekazało, że otrzymało poświadczone tłumaczenie bułgarskiej ulotki klonazepamu. Nie odniosło się jednak do pytania redakcji o bezpieczeństwo pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że gdy na polskim rynku brakuje leku, w szczególnych sytuacjach można sprowadzić go z zagranicy. Według Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych po wyjęciu leku z opakowania zbiorczego na potrzeby zespołu ratownictwa należy dołączyć polską wersję ulotki. Jak przekazał Rynkowi Zdrowia szczeciński ratownik, po kilku dniach ampułki opisane cyrylicą zniknęły z karetek.

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