W niedawnym badaniu naukowcy z Chin zaobserwowali związek między wyższym stężeniem erytrytolu we krwi a ryzykiem udaru niedokrwiennego – donosi Science Alert. Choć nie dowodzi ono, że spożywanie tego słodzika bezpośrednio powoduje uszkodzenie mózgu, nie jest wykluczone, że może on w trudny do zauważenia sposób szkodzić organizmowi.

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Stężenie erytrytolu we krwi a ryzyko udaru. Oto wyniki badania

Erytrytol występuje naturalnie m.in. w gruszkach i winogronach, a niewielkie ilości tego związku organizm człowieka wytwarza również z glukozy. Od lat 90. zyskuje on popularność jako niskokaloryczny zamiennik cukru i obecnie można znaleźć go w wielu przekąskach. Pomimo tego, że już długo funkcjonuje na rynku spożywczym jako słodzik, wciąż nie znamy długofalowych skutków jego spożywania.

W najnowszym badaniu chiński zespół naukowców ustalił, że może istnieć związek między stężeniem erytrytolu w organizmie a ryzykiem uszkodzenia mózgu. Badacze ustalili, że u osób genetycznie predysponowanych do wyższego stężenia tego składnika we krwi szanse wystąpienia udaru niedokrwiennego były o blisko 25 proc. wyższe – donosi Science Alert.

„Wyniki te dotyczą erytrytolu krążącego we krwi i nie dowodzą bezpośrednio, że spożywanie go powoduje udar. Jego stężenie we krwi może bowiem zależeć również od tego, ile wytwarza go sam organizm, jak go metabolizuje i jak nerki regulują jego wydalanie” – wyjaśniają autorzy.

Z czego może wynikać to powiązanie?

Chińscy naukowcy wykorzystali randomizację mendlowską do analizy zależności genetycznych w skali całego genomu. Wskazali również kilka procesów, które mogą tłumaczyć związek erytrytolu z udarem. Chodzi o stan zapalny, stres oksydacyjny, niedotlenienie i uszkodzenie naczyń krwionośnych. Naukowcom udało się też zidentyfikować trzy geny, które są potencjalnie powiązane z ryzykiem udaru: MMP9, TLR4 i HIF1A.

Podobną zależność odnotowano w badaniu z 2025 r., które objęło 8167 osób pochodzenia europejskiego. U tych z genetyczną predyspozycją do wyższego stężenia erytrytolu szanse wystąpienia udaru niedokrwiennego były o blisko 16 proc. wyższe, a choroby wieńcowej – o blisko 8 proc. wyższe.