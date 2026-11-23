Sąd Okręgowy w Łodzi skazał na 5,5 roku pozbawienia wolności Aleha M., obywatela Białorusi, który kierował grupą przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnego przekraczania polskiej granicy. Według ustaleń śledczych gang liczył prawie sto osób i umożliwił wjazd do Polski ponad trzem tysiącom cudzoziemców.

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Proces rozpoczął się w styczniu tego roku. W poniedziałek sędzia Karolina Paszkowska-Masłowska ogłosiła wyrok wobec czterech osób spośród 98 oskarżonych. Większość uczestników procederu już na początkowym etapie postępowania zdecydowała się dobrowolnie poddać karze.

Najsurowszy wyrok spośród osób, których sprawę rozpoznano w poniedziałek, otrzymał Aleh M. Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą sąd wymierzył mu łączną karę 5,5 roku więzienia. Orzekł również obowiązek wpłaty 30 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Uzasadniając wyrok, sędzia podkreśliła, że oskarżony odgrywał kluczową rolę w działalności grupy. – Oskarżonemu Alehowi M. sąd przypisał najpoważniejsze z przestępstw zarzucanych w akcie oskarżenia, sprowadzające się do kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Sąd uwzględnił zakres, rozmiary tej działalności, jej stopień zorganizowania, a także rolę Aleha M. w jej funkcjonowaniu. Mówimy o setkach tego rodzaju sytuacji, w których dochodziło do wystawiania czy zaproszeń, czy wiz – wyjaśniła Karolina Paszkowska-Masłowska.

Wśród pozostałych skazanych znalazła się adwokatka Katarzyna S. Według ustaleń sądu współpracowała z grupą, pomagając uniknięcia odpowiedzialności karnej osobom zaangażowanym w przestępstwa. Została skazana na rok pozbawienia wolności, przy czym wykonanie kary zawieszono na trzyletni okres próby.

Dwaj mężczyźni prowadzący hostele, którzy również zostali objęci poniedziałkowym wyrokiem, otrzymali grzywny w wysokości po 40 tys. zł.

Sędzia wskazała na rozległy charakter działalności grupy i jej wysoki stopień organizacji. Przestępcy wykorzystywali spreparowane dokumenty, aby umożliwić cudzoziemcom nielegalne przekraczanie granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

– Sąd musiał uwzględnić szczególną szkodliwość społeczną czynów zarzucanych zarówno Alehowi M., jak i pozostałym oskarżonym. One niewątpliwie są szkodliwe społecznie, szczególnie w aktualnej sytuacji – podkreśliła Paszkowska-Masłowska.

Gang przemytników ludzi rozbity. Fikcyjne firmy, szkoły i muzeum pomagały zdobywać wizy

Prokuratura określa sprawę jako jedną z największych i pierwszych tego rodzaju postępowań. Jak poinformował prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi, w działalność gangu zaangażowanych było blisko sto osób. Dzięki ich działaniom do Polski nielegalnie przedostało się ponad trzy tysiące cudzoziemców, przede wszystkim obywateli Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

– Polskie dokumenty pobytowe stały się bardzo cennym towarem. Tam, gdzie wzrosło na nie zapotrzebowanie, powstały też grupy oferujące je osobom, które nie mogły ich uzyskać legalnie. W ten sposób do kraju wjeżdżały osoby bez dokładnej weryfikacji. Każdy z uczestników miał doskonale rozpisaną rolę, co pozwoliło nam zorientować się w skali tego procederu – wyjaśnił.

Oskarżonym zarzucono m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowanie nielegalnego przekraczania granicy przez cudzoziemców, wyłudzanie poświadczeń nieprawdy od funkcjonariuszy publicznych oraz posługiwanie się podrobionymi dokumentami. Wśród zarzutów znalazło się również fałszowanie dokumentacji.

Za popełnione przestępstwa groziło do ośmiu lat więzienia. Osoby, które zdecydowały się dobrowolnie poddać karze, mogły liczyć na łagodniejsze wyroki, w tym kary pozbawienia wolności w zawieszeniu, grzywny, obowiązek wykonywania prac społecznych i nawiązki.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa grupą kierował obywatel Białorusi. W jej skład wchodzili Białorusini, Ukraińcy, Polacy i Kazachowie.

Śledztwo w sprawie przemytu ludzi rozpoczęło się od informacji z Grodna

Impulsem do wszczęcia postępowania było zawiadomienie konsula RP w Grodnie. Zwrócił on uwagę na przypadki obywateli Białorusi i Ukrainy, którzy przekraczali polską granicę, posługując się oświadczeniami o powierzeniu pracy wystawionymi przez spółki, które w rzeczywistości nie istniały.

Prokuratura zbadała cztery sposoby wykorzystywania dokumentów wizowych do organizowania nielegalnego wjazdu do Polski. Jednym z nich były wizy pracownicze uzyskiwane na podstawie oświadczeń o zatrudnieniu w fikcyjnych przedsiębiorstwach.

Kolejnym rozwiązaniem były wizy zaproszeniowe. Zgodnie z przepisami osoba zapraszająca cudzoziemca powinna go znać, zapewnić mu miejsce pobytu i dysponować środkami finansowymi pozwalającymi na jego utrzymanie.

W przypadku osób współpracujących z gangiem warunki te nie były spełnione. Zapraszający nie znali cudzoziemców, nie wiedzieli, gdzie będą przebywać, i nie mieli pieniędzy na zapewnienie im utrzymania.

Przestępcy wykorzystywali również wizy wydawane w związku z działalnością kulturalną i edukacyjną. Na potrzeby procederu zakładano fikcyjne szkoły i instytucje, które istniały jedynie na papierze lub miały pozorować prowadzenie rzeczywistej działalności. Jednym z przykładów było Muzeum Przyjaźni Polsko-Białoruskiej. Placówka dysponowała zaledwie jednym eksponatem, ale na jej podstawie cudzoziemcy mogli ubiegać się o wizy, deklarując zamiar zwiedzania muzeum.

Śledczy ujawnili także fikcyjne szkoły oferujące nietypowe kierunki kształcenia. Jedna z nich miała prowadzić zajęcia z historii kuchni japońskiej, a program obejmował 200 godzin internetowej nauki przygotowywania sushi. Jak wyjaśniał prokurator, placówki tworzone na potrzeby grupy miały strony internetowe i pozorne programy nauczania, ale poza tym nie prowadziły żadnej rzeczywistej działalności.

Polska wiza kosztowała około 1000 złotych

Grupa prowadziła działalność również w internecie. Jej członkowie utworzyli profil w popularnej aplikacji oraz stronę internetową, na których przedstawiali ofertę i cennik usług. Klienci mogli wybrać sposób, w jaki chcieli uzyskać dokumenty umożliwiające przekroczenie polskiej granicy i zalegalizowanie pobytu.

Cena jednej polskiej wizy wynosiła około 1 tys. zł, płatnych w dolarach. Organizatorzy zarabiali na każdej transakcji około 700 zł.

– Bierzemy pod uwagę, że są pewne wątki w tej sprawie, do których nie udało nam się dotrzeć. Taka działalność cały czas trwa. W internecie, na różnych forach oraz w aplikacjach można znaleźć ogłoszenia o zakupie polskiej wizy. Jeden proces nie zlikwiduje całego procederu, ale musimy podejmować starania, żeby go jak najbardziej ukrócić – podkreślił prokurator.