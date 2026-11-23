Ostatnia dekada była okresem postępującego upolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Jednym z istotnych wydarzeń była zmiana wymogów kwalifikacyjnych dla członków rad nadzorczych, wprowadzona ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Nowe przepisy odeszły od powszechnego obowiązku zdawania państwowego egzaminu, wprowadzając alternatywne kryteria kwalifikacyjne, m.in. określone stopnie naukowe, dyplom MBA czy uprawnienia zawodowe. Zmiany te ułatwiły obsadzanie stanowisk osobami związanymi z obozem władzy.

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W 2021 r. PiS przyjął tzw. uchwałę sanacyjną, mającą ograniczyć nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa. Jej zakres był jednak ograniczony, a przewidziane wyjątki osłabiały jej skuteczność. Po zmianie władzy obecna koalicja nie przywróciła obowiązkowego egzaminu ani nie zmieniła zasadniczych kryteriów kwalifikacyjnych. W 2024 r. zmodyfikowano jedynie sposób przeprowadzania egzaminu, a także podjęto prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego. Nie doszło jednak do systemowej reformy zasad obsadzania stanowisk.

Teraz gdy wielkimi krokami zbliża się dziesiąta rocznica uchwalenia ustawy, przyglądamy się skali upolitycznienia spółek Skarbu Państwa za poprzednich rządów oraz przypominamy obietnice obecnej koalicji.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Skok na spółki Skarbu Państwa

Skalę tego zjawiska uwidoczniło upublicznienie rejestrów wpłat na partie polityczne. Analiza Business Insider Polska z września 2023 r. wykazała, że od 1 lipca 2022 r. do 19 września 2023 r. ponad 90 menedżerów zatrudnionych w spółkach kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa wpłaciło na konta Prawa i Sprawiedliwości blisko 2,5 mln zł. Stanowiło to ponad 45 proc. wszystkich wpłat na rachunki ugrupowania w tym okresie.

Szczególnie wymowna była struktura wpłat w poszczególnych latach. W drugiej połowie 2022 r. menedżerowie państwowych spółek przekazali PiS prawie 1,3 mln zł, co odpowiadało ponad 95 proc. wszystkich środków wpłaconych wówczas na rzecz partii. W 2023 r. (do 19 września) ich udział spadł do ok. jednej czwartej. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu wpłat dokonywanych przez polityków i kandydatów startujących w wyborach parlamentarnych.

Łącznie zidentyfikowano 112 przelewów. Partyjne konta zasiliło ponad 90 przedstawicieli spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, a dwa dodatkowe przypadki dotyczyły osób reprezentujących Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Na listach wpłat pojawili się m.in. prezes Orlenu Daniel Obajtek (45 tys. zł), prezes Tauronu Paweł Szczeszek (45 tys. zł), prezes PGE Wojciech Dąbrowski (45 tys. zł) oraz prezes Banku Pekao Leszek Skiba (40 tys. zł). Przelewy wykonywali również przedstawiciele kierownictwa Grupy PZU: prezeska Beata Kozłowska-Chyła przekazała 45 150 zł, podobnie jak członek zarządu Piotr Nowak. Zasiadająca w zarządzie Małgorzata Sadurska wpłaciła 45 tys. zł, a Ernest Bejda dokonał dwóch przelewów: 45 tys. zł w 2022 r. i 30 tys. zł w 2023 r.

Część tych osób pozostała aktywna w życiu publicznym także po zmianie władzy. Daniel Obajtek jest obecnie europosłem z list PiS. Piotr Nowak i Leszek Skiba figurują w oficjalnym wykazie doradców społecznych prezydenta Karola Nawrockiego. Wojciech Dąbrowski zasiadał natomiast w Radzie ds. Strategicznych Projektów Rozwojowych powołanej za prezydentury Andrzeja Dudy.

Rejestry wpłat pokazują jednak tylko fragment szerszego zjawiska. Z dziennikarskich analiz śledczych Wirtualnej Polski wynika, że w 19 giełdowych spółkach z udziałem Skarbu Państwa osoby związane z obozem Zjednoczonej Prawicy otrzymywały wielomilionowe wynagrodzenia. W pierwszym zestawieniu WP, obejmującym lata 2016–2021, zidentyfikowano 122 takie osoby, które zarobiły łącznie prawie 267 mln zł. Aż 66 z nich otrzymało ponad milion złotych.

W rozszerzonej analizie opublikowanej w czerwcu 2023 r., obejmującej lata 2016–2022, liczba rozpoznanych osób wzrosła do 152 (z czego 90 zostało milionerami), a łączna wartość ich wynagrodzeń przekroczyła 437 mln zł. Kwota ta nie obejmowała dodatkowych nagród (sięgających nawet 45 mln zł), które spółki naliczyły części menedżerów, a których faktyczna wypłata nie była potwierdzona. W analizowanym okresie można wyróżnić kilka mechanizmów: bezpośrednie przechodzenie polityków do zarządów i rad nadzorczych, obsadzanie stanowisk przez działaczy związanych z partyjnymi frakcjami oraz nominacje osób z kręgu znajomych i rodziny polityków.

Transfery z rządu i sejmowych ław do rad nadzorczych i zarządów

Częstą praktyką było przechodzenie czynnych lub byłych ministrów, wiceministrów i posłów bezpośrednio do zarządów państwowych gigantów – nierzadko po dymisjach lub przegranych wyborach. Wojciech Jasiński, były minister skarbu i jeden z założycieli PiS, w latach 2015–2018 był prezesem PKN Orlen. Następnie zasiadał w radach nadzorczych Orlenu i PKO BP. Według zestawienia WP do końca 2022 r. zarobił w tych instytucjach łącznie ok. 6,31 mln zł: 5,4 mln zł w Orlenie oraz ponad 900 tys. zł w PKO BP.

Były poseł PiS Maks Kraczkowski w 2016 r. zrezygnował z mandatu parlamentarnego, by objąć stanowisko wiceprezesa PKO BP. W latach 2016–2022 bank wypłacił mu 9,481 mln zł wynagrodzenia i innych świadczeń. Dodatkowo naliczono mu 990 tys. zł należnych i potencjalnie należnych premii. Bank sfinansował mu również półtoramiesięczny kurs w Harvard Business School, który w 2019 r. kosztował 272 tys. zł.

Były poseł PiS i współpracownik środowiska Radia Maryja Andrzej Jaworski w latach 2016–2017 zasiadał w zarządzie PZU, a następnie pracował w innych podmiotach. W 2022 r. wrócił do Grupy PZU, obejmując stanowisko dyrektora grupy, prezesa PZU Zdrowie i członka zarządu PZU na Życie. Według zestawienia WP jego wynagrodzenia w Grupie PZU w okresie rządów PiS wyniosły łącznie ok. 2,955 mln zł.

Tomasz Zdzikot, były wiceminister w MSWiA i MON, w kwietniu 2020 r., w czasie przygotowań do tzw. wyborów kopertowych, został prezesem Poczty Polskiej. Według doniesień medialnych jego miesięczne wynagrodzenie wynosiło ok. 49 tys. zł brutto. W grudniu 2022 r. trafił do zarządu KGHM, a w 2023 r. na tym stanowisku zarobił ponad 1,6 mln zł, co odpowiadało średnio ok. 137 tys. zł brutto miesięcznie.

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Jerzy Kwieciński, były minister inwestycji i rozwoju oraz finansów, po odejściu z rządu objął stanowisko prezesa PGNiG. Funkcję tę pełnił od stycznia do października 2020 r., otrzymując łącznie 1,535 mln zł. W lutym 2021 r. został wiceprezesem Banku Pekao. Do końca 2021 r. zarobił na tym stanowisku kolejne 2,372 mln zł. Łącznie wynagrodzenia z obu spółek wyniosły ok. 3,907 mln zł. W 2023 r. wpłacił na PiS 45 150 zł. Piotr Nowak, były minister rozwoju i technologii, po odejściu z rządu w 2022 r. trafił do zarządu Grupy PZU. W październiku 2022 r. wpłacił na PiS 45 150 zł.

Leszek Skiba, były wiceminister finansów, po nieudanym starcie w wyborach parlamentarnych w 2019 r. rozpoczął karierę w Banku Pekao. W 2020 r. został najpierw wiceprezesem, a następnie prezesem banku. Do końca 2022 r. Pekao wypłaciło mu 3,815 mln zł, a z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej GPW otrzymał dodatkowe 150 tys. zł. W 2022 r. wpłacił na PiS 45 150 zł. Obecnie jest doradcą społecznym prezydenta Karola Nawrockiego.

Partyjne zaplecze, czyli lokalni działacze w wielkim biznesie

Drugą liczną grupę stanowili lokalni działacze, doradcy oraz osoby bezpośrednio związane z poszczególnymi środowiskami i frakcjami Zjednoczonej Prawicy, m.in. otoczeniem Zbigniewa Ziobry, Mateusza Morawieckiego czy Jacka Sasina. W przypadku zmian personalnych w spółkach część z nich znajdowała zatrudnienie w innych państwowych podmiotach.

Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów był Michał Krupiński, wieloletni znajomy Zbigniewa Ziobry. W latach 2016–2017 kierował PZU, a następnie został wiceprezesem i prezesem Banku Pekao. Zasiadał również w radzie nadzorczej Alior Banku. Według zestawienia WP do końca 2022 r. zarobił w tych instytucjach łącznie 13,314 mln zł.

Paweł Śliwa, radny sejmiku województwa małopolskiego w latach 2010–2018 i działacz Solidarnej Polski, w marcu 2016 r. trafił do rady nadzorczej PGE, a następnie został wiceprezesem spółki. Od 2022 r. zasiadał także w radzie nadzorczej Alior Banku. W latach 2016–2022 jego wynagrodzenia z PGE i Alior Banku wyniosły łącznie ok. 7,421 mln zł.

Łukasz Kroplewski, były szef Solidarnej Polski w województwie zachodniopomorskim, w latach 2016–2020 był wiceprezesem PGNiG. W tym czasie spółka wypłaciła mu 6,449 mln zł wynagrodzenia. Kamil Kamiński, wieloletni współpracownik Zbigniewa Ziobry, od grudnia 2015 r. do września 2019 r. był wiceprezesem Tauronu. Zarobił tam 4,455 mln zł. Po odejściu z zarządu pozostawał związany z podmiotami z grupy Tauron.

Marcin Chludziński, wcześniej prezes Fundacji Republikańskiej, w 2016 r. objął funkcję prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, a w 2016 r. wszedł do rady nadzorczej PZU. Od lipca 2018 r. do października 2022 r. kierował KGHM. W latach 2018–2022 KGHM wypłacił mu 8,019 mln zł, a PZU w latach 2016–2022 kolejne 1,237 mln zł. W 2022 r. otrzymał również 41 tys. zł za zasiadanie w radzie nadzorczej Tauronu. Łącznie w tych spółkach uzyskał ok. 9,3 mln zł. Po odwołaniu z KGHM został prezesem Gaz-Systemu.

Ryszard Wasiłek, były wiceprezydent Stargardu i samorządowiec związany z PiS, od marca 2016 r. do kwietnia 2023 r. był wiceprezesem PGE. Do końca 2022 r. zarobił w spółce 7,318 mln zł. W latach 2017–2022 przekazał na konto PiS łącznie 114,5 tys. zł, a dodatkowo wpłacił 37,5 tys. zł na fundusz wyborczy tej partii.

Do grona menedżerów z politycznym zapleczem należał również Wojciech Dąbrowski. Były samorządowiec PiS z warszawskiego Żoliborza, wcześniej m.in. burmistrz tej dzielnicy i wojewoda mazowiecki, obejmował kolejne stanowiska w spółkach energetycznych. W lutym 2020 r. został prezesem PGE. Do końca 2022 r. spółka wypłaciła mu 3,033 mln zł wynagrodzenia.

Dobre znajomości popłacają

Osobną grupę stanowiły osoby, których z politykami Zjednoczonej Prawicy łączyły wieloletnie relacje osobiste, rodzinne lub zawodowe. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci tego środowiska była Janina Goss, prawniczka i wieloletnia przyjaciółka rodziny Kaczyńskich. Po wyborach w 2015 r. weszła do rad nadzorczych PGE i Banku Ochrony Środowiska. W grudniu 2022 r. zrezygnowała z funkcji w BOŚ, a w styczniu 2023 r. została powołana do rady nadzorczej Orlenu. Według zestawienia WP w latach 2016–2022 PGE wypłaciła jej 532 tys. zł, a BOŚ 784 tys. zł. Później otrzymała również wynagrodzenie za pracę w radzie nadzorczej Orlenu. W sumie, według późniejszych wyliczeń medialnych, jej zarobki w państwowych spółkach przekroczyły 1,5 mln zł.

Agata Górnicka, politolożka i wieloletnia współpracowniczka Mateusza Morawieckiego, pełniła funkcję szefowej jego gabinetu politycznego w Ministerstwie Rozwoju, a następnie pracowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od lutego 2017 r. zasiadała w radzie nadzorczej PZU. Do końca 2021 r. spółka wypłaciła jej 820 tys. zł. W 2022 r. wynagrodzenie Górnickiej z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej wyniosło kolejne 205 tys. zł, co oznacza, że łączna kwota wzrosła do ok. 1,025 mln zł. Górnicka jest żoną Tomasza Górnickiego, jednego z bliskich współpracowników Morawieckiego, związanego ze środowiskiem byłych harcerzy ZHR. W 2019 r. wpłaciła 20 tys. zł na fundusz wyborczy PiS, wspierając kampanię Morawieckiego, a w 2020 r. przekazała kolejne 10 tys. zł.

Przykładem nominacji z kręgu znajomych polityków Beaty Szydło był Zdzisław Filip, pochodzący z Brzeszcz samorządowiec i były prezes Tauronu Wydobycie. Jego związki z byłą premier opisywały media już w 2018 r. W tym samym czasie publikowano informacje o jego wynagrodzeniach: z oświadczeń majątkowych wynikało, że w 2016 r. otrzymał 451 tys. zł, w 2017 r. 359 tys. zł, a w pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. 333 tys. zł.

Do najbardziej medialnych przypadków nominacji personalnych należała sprawa Bartłomieja Misiewicza, byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej i bliskiego współpracownika Antoniego Macierewicza. W kwietniu 2017 r. objął stanowisko pełnomocnika zarządu ds. komunikacji w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

Sprawa wywołała kryzys wizerunkowy po publikacjach prasowych, według których Misiewicz miał zarabiać ok. 50 tys. zł miesięcznie. Jarosław Kaczyński powołał specjalną komisję partyjną do zbadania okoliczności jego zatrudnienia i stawianych mu zarzutów. Misiewicz został zawieszony w prawach członka PiS, a następnie zrezygnował z członkostwa w partii. PGZ poinformowała o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron. Spółka zaznaczyła również, że Misiewiczowi nie przysługiwała odprawa.

Teraz jest inaczej? To obiecali politycy obecnej koalicji rządzącej

Przed wyborami w 2023 r. szereg polityków tworzących dziś rządzącą koalicję zapowiadało poprawę standardów zarządzania i odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. Barbara Nowacka i Marta Wcisło prezentowały informacje dotyczące wynagrodzeń osób związanych z PiS zatrudnionych w spółkach państwowych. Borys Budka zapowiadał odejście od partyjnego klucza przy obsadzaniu stanowisk. Z kolei w programie „100 konkretów na 100 dni” Koalicja Obywatelska zobowiązała się do wymiany członków zarządów i rad nadzorczych oraz przeprowadzenia transparentnych konkursów, w których o wyborze miały decydować kompetencje, a nie znajomości polityczne czy rodzinne.

Równie stanowcze deklaracje składała Trzecia Droga. Szymon Hołownia podczas debaty TVP zapowiedział odsunięcie od stanowisk partyjnych nominatów PiS w spółkach Skarbu Państwa i zakończenie obsadzania ich władz według partyjnego klucza. Paulina Hennig-Kloska krytykowała upartyjnienie państwowych przedsiębiorstw i sposób obsadzania stanowisk. Już po wyborach parlamentarnych Polska 2050 przedstawiła projekt ustawy przewidujący powołanie niezależnego Komitetu Dobrego Zarządzania, który miał zwiększyć przejrzystość nominacji i ograniczyć polityczny wpływ na zarządzanie spółkami.

Nowa Lewica, z Włodzimierzem Czarzastym i Robertem Biedroniem na czele, postulowała zakończenie praktyki obsadzania stanowisk w spółkach według politycznych powiązań oraz przywrócenie im misji społecznej. Jednym z proponowanych rozwiązań było utworzenie Rady Kompetencyjnej, która miałaby odpowiadać za przejrzyste konkursy i dobór kadry zarządzającej na podstawie kompetencji. W jej kształtowaniu mieli uczestniczyć przedstawiciele partnerów społecznych, rządzących i opozycji.

Zwieńczeniem tych zapowiedzi była umowa koalicyjna podpisana 10 listopada 2023 r. Jej sygnatariusze wpisali odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa wprost do wspólnych priorytetów, deklarując wprowadzenie przejrzystych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze oraz odejście od nominacji opartych na powiązaniach partyjnych i rodzinnych.