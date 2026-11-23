Statek Sparta II, który miał transportować ładunek wojskowy, został uszkodzony w rejonie Zatoki Fińskiej. Finowie mieli rozważać zajęcie jednostki, ale jednocześnie – by uniknąć eskalacji – zdecydowali się umożliwić odholowanie statku Rosjanom. W innym przypadku Rosjanie mogliby zagrozić Finlandii użyciem siły w ramach „operacji humanitarnej”, której celem byłoby odzyskanie jednostki – napisał fiński dziennik „Iltalehti”.

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Rzecznik Kremla o ataku na statek Sparta II: To prowadzi do wzrostu napięcia w regionie

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow , komentując incydent, stwierdził, że Rosja jest „zaniepokojona groźnym trendem poszerzania aktywności terrorystycznej na Bałtyku”.

– Rzeczywiście istnieje bardzo groźny trend (...) w rejonie bałtyckim. Dostrzegamy to – oświadczył rzecznik Kremla. – Wszystkie kraje leżące na wybrzeżu (Morza Bałtyckiego) są z pewnością tym zaniepokojone – dodał.

– To jest bardzo groźne. To, oczywiście, prowadzi do wzrostu napięcia w regionie – dodał Pieskow.

Atak na rosyjski statek w Zatoce Fińskiej Foto: PAP

– Mamy nadzieję, że państwa bałtyckie użyją w jakiś sposób swojego wpływu na kijowski reżim, by ostrzec go przed kontynuowaniem takich groźnych, terrorystycznych praktyk – podsumował.

Rzecznik Kremla zapowiada dalsze zmasowane ataki powietrzne na Ukrainę

Na tej samej konferencji Pieskow zapowiedział, że Rosja nadal będzie prowadzić zakrojone na szeroką skalę ataki powietrzne na Ukrainę. – Wróg nadal przeprowadza uderzenia, a my kontynuujemy specjalną operację wojskową (tak Rosja określa wojnę napastniczą, jaką prowadzi przeciw Ukrainie – red.). Nasza armia kontynuuje przeprowadzanie zakrojonych na szeroką skalę, codziennych kompleksowych ataków na infrastrukturę wojskową na Ukrainie – dodał. W rzeczywistości Rosjanie atakują też infrastrukturę cywilną, a nawet budynki mieszkalne – w nocy z 22 na 23 listopada w obwodzie kijowskim został zaatakowany budynek mieszkalny w Dymerze, niewielkiej miejscowości położonej w odległości ok. 45 km na północ od Kijowa. W ataku tym zginęło 11 osób.

Pieskow, zapowiadając dalsze ataki na Ukrainę, odpowiadał na pytanie o to, czy Kreml będzie reagował militarnie na atak na statek Sparta II i rosyjską korwetę w Libii.

Rzecznik Kremla mówił też o gotowości Moskwy do rozmów z przedstawicielami UE. - Mówiliśmy już, że zamierzamy zainicjować komunikację z Europejczykami, aby ustalić skalę, na jaką są przygotowani do wniesienia wkładu w sprawę pokoju i do jakiego stopnia ich stanowisko zbiega się z zadaniem wyznaczenia drogi do pokojowego porozumienia – stwierdził Pieskow.

Rzecznik Kremla dodał, że Moskwa chce zrozumieć „do jakiego stopnia »koalicja chętnych« jest koalicją tych, którzy pragną pokój a nie koalicją tych, którzy pragną kontynuowania wojny”.