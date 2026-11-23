W piątek 20 listopada br. w Brukseli odbył się drugi szczyt Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa. Stronę unijną reprezentowali przewodniczący Rady Europejskiej António Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, zaś najważniejszym uczestnikiem ze strony brytyjskiej był premier Andy Burnham.

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Dobra wieść dla eksporterów żywności

W trakcie szczytu uzgodniono porozumienie sanitarne i fitosanitarne SPS. Dokument musi teraz przejść wewnętrzne procedury zatwierdzania i ratyfikacji w Unii Europejskiej oraz w brytyjskim parlamencie, m.in. w ramach przygotowywanej ustawy European Partnership Bill, mającej na celu mocne wsparcie powrotnego kursu Wielkiej Brytanii w stronę Unii. Na podstawie SPS ma nastąpić ustanowienie wspólnego obszaru sanitarnego i fitosanitarnego UE – Zjednoczone Królestwo, co oznacza ograniczenie wielu kontroli, certyfikatów i formalności przy przewozie produktów rolno-spożywczych. Tuż po szczycie wspólne oświadczenie wydała europejska branża produkcji i obrotu ww. produktami. Organizacje Copa-Cogeca (rolnicy i spółdzielnie rolnicze), CELCAA (podmioty handlowe) oraz FoodDrinkEurope (producenci żywności i napojów) z zadowoleniem przyjęli wyniki szczytu, określając go jako „istotny krok w stronę ściślejszych i bardziej efektywnych relacji handlowych”. Po wdrożeniu umowy należy spodziewać się ograniczenia liczby kontroli granicznych, uproszczenia procedur importowych i eksportowych, zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz obniżenia kosztów dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego po obu stronach kanału La Manche. Porozumienie powinno również zwiększyć niezawodność transgranicznych łańcuchów dostaw, zwłaszcza w odniesieniu do produktów łatwo psujących się” – stwierdzono w oświadczeniu. Jednocześnie zaapelowano o jasne wytyczne i odpowiedni czas na przygotowanie się przedsiębiorców do nowych zasad. Planowany termin wejścia w życie porozumienia to 1 marca 2028 roku.

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To o tyle ważne dla polskich eksporterów żywności, że Wielka Brytania niezmiennie od lat pozostaje jednym z jej głównych importerów. W 2025 roku Zjednoczone Królestwo po raz kolejny było głównym rynkiem pozaunijnym, do którego z Polski zostały sprzedane produkty rolno-spożywcze o wartości 4,4 mld euro (rok do roku bez zmian).

Co z emisją CO₂?

Unia Europejska i Wielka Brytania postanowiły także zintegrować swoje rynki uprawnień do emisji CO₂. Jest to jeden z najważniejszych gospodarczych rezultatów szczytu, zmieniający warunki konkurencji przemysłowej i handlu między obydwoma rynkami. Zgodnie z planem pełna integracja ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Wzajemnie uznawane mają być uprawnienia do emisji wydane w unijnym systemie EU ETS i brytyjskim UK ETS, przy czym ma być zapewnione ścisłe współdziałanie obu systemów, a nie ich połączenie w jeden. Równocześnie przewidziano wzajemne zwolnienia towarów unijnych i brytyjskich ze stosownych mechanizmów tzw. granicznego podatku węglowego CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism), czyli unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂. Jego zadaniem jest ograniczenie ryzyka przenoszenia produkcji do krajów o mniej restrykcyjnych zasadach klimatycznych. Obejmuje określone grupy towarów, w tym żelazo i stal, aluminium, cement, nawozy, wodór i energię elektryczną. Zintegrowanie ETS i ograniczenie CBAM dla polskiego eksportera oznacza potencjalne ograniczenie dodatkowych kosztów i obowiązków administracyjnych przy sprzedaży objętych porozumieniem produktów na rynek brytyjski, zaś dla importera analogiczne korzyści przy sprowadzaniu odpowiednich towarów z Wielkiej Brytanii.

Zarówno Wielka Brytania, jak i Unia Europejska mają w planach, by ich dwustronny szczyt stał się wydarzeniem corocznym, jednak ani konkretna, ani przybliżona data trzeciego szczytu nie została jeszcze wyznaczona.