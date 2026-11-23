Czy UE i Wielka Brytania ponownie połączą się w przyszłości?
W piątek 20 listopada br. w Brukseli odbył się drugi szczyt Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa. Stronę unijną reprezentowali przewodniczący Rady Europejskiej António Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, zaś najważniejszym uczestnikiem ze strony brytyjskiej był premier Andy Burnham.
W trakcie szczytu uzgodniono porozumienie sanitarne i fitosanitarne SPS. Dokument musi teraz przejść wewnętrzne procedury zatwierdzania i ratyfikacji w Unii Europejskiej oraz w brytyjskim parlamencie, m.in. w ramach przygotowywanej ustawy European Partnership Bill, mającej na celu mocne wsparcie powrotnego kursu Wielkiej Brytanii w stronę Unii. Na podstawie SPS ma nastąpić ustanowienie wspólnego obszaru sanitarnego i fitosanitarnego UE – Zjednoczone Królestwo, co oznacza ograniczenie wielu kontroli, certyfikatów i formalności przy przewozie produktów rolno-spożywczych. Tuż po szczycie wspólne oświadczenie wydała europejska branża produkcji i obrotu ww. produktami. Organizacje Copa-Cogeca (rolnicy i spółdzielnie rolnicze), CELCAA (podmioty handlowe) oraz FoodDrinkEurope (producenci żywności i napojów) z zadowoleniem przyjęli wyniki szczytu, określając go jako „istotny krok w stronę ściślejszych i bardziej efektywnych relacji handlowych”. Po wdrożeniu umowy należy spodziewać się ograniczenia liczby kontroli granicznych, uproszczenia procedur importowych i eksportowych, zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz obniżenia kosztów dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego po obu stronach kanału La Manche. Porozumienie powinno również zwiększyć niezawodność transgranicznych łańcuchów dostaw, zwłaszcza w odniesieniu do produktów łatwo psujących się” – stwierdzono w oświadczeniu. Jednocześnie zaapelowano o jasne wytyczne i odpowiedni czas na przygotowanie się przedsiębiorców do nowych zasad. Planowany termin wejścia w życie porozumienia to 1 marca 2028 roku.
Czytaj więcej
Zdjęcie Andy’ego Burnhama ze słoikiem polskich ogórków w The Economist odbiło się szerokim echem w sieci i mocno przyczyniło do umacniania dobrego...
To o tyle ważne dla polskich eksporterów żywności, że Wielka Brytania niezmiennie od lat pozostaje jednym z jej głównych importerów. W 2025 roku Zjednoczone Królestwo po raz kolejny było głównym rynkiem pozaunijnym, do którego z Polski zostały sprzedane produkty rolno-spożywcze o wartości 4,4 mld euro (rok do roku bez zmian).
Unia Europejska i Wielka Brytania postanowiły także zintegrować swoje rynki uprawnień do emisji CO₂. Jest to jeden z najważniejszych gospodarczych rezultatów szczytu, zmieniający warunki konkurencji przemysłowej i handlu między obydwoma rynkami. Zgodnie z planem pełna integracja ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Wzajemnie uznawane mają być uprawnienia do emisji wydane w unijnym systemie EU ETS i brytyjskim UK ETS, przy czym ma być zapewnione ścisłe współdziałanie obu systemów, a nie ich połączenie w jeden. Równocześnie przewidziano wzajemne zwolnienia towarów unijnych i brytyjskich ze stosownych mechanizmów tzw. granicznego podatku węglowego CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism), czyli unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂. Jego zadaniem jest ograniczenie ryzyka przenoszenia produkcji do krajów o mniej restrykcyjnych zasadach klimatycznych. Obejmuje określone grupy towarów, w tym żelazo i stal, aluminium, cement, nawozy, wodór i energię elektryczną. Zintegrowanie ETS i ograniczenie CBAM dla polskiego eksportera oznacza potencjalne ograniczenie dodatkowych kosztów i obowiązków administracyjnych przy sprzedaży objętych porozumieniem produktów na rynek brytyjski, zaś dla importera analogiczne korzyści przy sprowadzaniu odpowiednich towarów z Wielkiej Brytanii.
Zarówno Wielka Brytania, jak i Unia Europejska mają w planach, by ich dwustronny szczyt stał się wydarzeniem corocznym, jednak ani konkretna, ani przybliżona data trzeciego szczytu nie została jeszcze wyznaczona.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas