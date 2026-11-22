W niedzielę, 22 listopada, kilka tysięcy osób uczestniczyło w Stambule w demonstracji przeciwko nasilającym się działaniom władz wymierzonym w opozycję i niezależne media. O proteście poinformowały agencja AFP oraz turecki opozycyjny dziennik „Cumhuriyet”.

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Marsz zorganizowała główna partia opozycyjna Turcji – Nowa Partia. Bezpośrednim powodem manifestacji była wtorkowa akcja policji w siedzibie stacji Sozcu TV w Stambule. Po interwencji władze ustanowiły w telewizji zarządcę, który ma tymczasowo sprawować nad nią kontrolę.

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To już trzeci przypadek przejęcia nadzoru nad niezależną stacją telewizyjną w ciągu nieco ponad roku. Wcześniej podobne działania objęły kanały Tele1 i Halk TV, będący najchętniej oglądaną stacją informacyjną w kraju. Władze zablokowały również niezależny portal T24, zaliczany do najważniejszych serwisów informacyjnych w Turcji.

Demonstracja odbyła się w stambulskiej dzielnicy Besiktas pod hasłem „Wolność myśli, prasy i dziennikarzy”. Uczestnicy nieśli transparenty z hasłami sprzeciwiającymi się ograniczaniu swobody wypowiedzi. Wśród nich znalazły się napisy „Prasy nie da się uciszyć” oraz „Bez wolności prasy demokracja jest niepełna” – podał „Cumhuriyet”.

Protesty w Turcji. Opozycja apeluje o wsparcie wolnych mediów

Podczas wiecu głos zabrał Ozgur Celik, szef stambulskich struktur Nowej Partii. W swoim wystąpieniu wymienił niezależne redakcje, którym ugrupowanie zamierza udzielać wsparcia. Zaapelował też do uczestników, by kupowali wydawane przez nie gazety oraz finansowo wspierali działalność portali internetowych i stacji telewizyjnych.

Sytuacja mediów w Turcji pozostaje trudna. W rankingu wolności prasy publikowanym przez organizację Reporterzy bez Granic kraj ten zajmuje 163. pozycję wśród 180 państw. Z kolei według danych tureckiej organizacji zajmującej się ochroną praw mediów MLSA w tureckich więzieniach przebywa obecnie 25 dziennikarzy.