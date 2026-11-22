Niemiecka armia po raz pierwszy przeprowadziła taktyczne testy amunicji krążącej, czyli dronów kamikadze. Próby odbyły się w niedzielę na poligonie w Rudnikach na Litwie, niedaleko granicy z Białorusią. Testowano również system wykorzystujący sztuczną inteligencję do analizy danych rozpoznawczych i rekomendowania działań wojskowych.

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To ważny krok dla niemieckiej Bundeswehry, która dopiero w 2025 roku zdecydowała się na zakup amunicji krążącej. Wcześniej plany pozyskania tego rodzaju uzbrojenia przez lata budziły w Niemczech kontrowersje.

Drony jednorazowego użytku, wykorzystywane zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę, mogą przez pewien czas pozostawać w powietrzu nad wybranym obszarem, obserwując sytuację i oczekując na wskazanie celu. Następnie kierują się w jego stronę, uderzają z dużą prędkością i eksplodują.

Niemieckie drony uderzeniowe testowane na Litwie

Ćwiczenia pod kryptonimem Freedom Shield są największymi dotychczas manewrami niemieckiej armii na Litwie. Na poligonie w Rudnikachtestowano amunicję krążącą produkowaną przez niemieckie firmy Helsing i Stark. Drony wyposażono w głowice pozbawione materiałów wybuchowych. Podczas prób uderzały one w czołgi podstawowe.

Testom przyglądał się szef niemieckich wojsk lądowych Christian Freuding. Jak podkreślił, zarówno amunicja krążąca, jak i systemy wspomagające rozpoznanie oraz wybór celów są niezbędne we współczesnych działaniach wojennych. Freuding, który wcześniej nadzorował dostawy niemieckiego uzbrojenia dla Ukrainy, w lutym ma objąć stanowisko generalnego inspektora Bundeswehry, czyli najwyższą funkcję dowódczą w niemieckich siłach zbrojnych.

Kilka dni wcześniej niemieccy żołnierze przeprowadzili na tym samym poligonie pierwsze testy oprogramowania Clarity firmy Helsing. To narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do przetwarzania informacji pochodzących z satelitów, dronów i innych czujników.

System może analizować ogromne ilości danych szybciej niż człowiek, a następnie przedstawiać rekomendacje dotyczące dalszych działań. Jego zadaniem jest usprawnienie rozpoznania i przyspieszenie procesu podejmowania decyzji na polu walki.

Niemcy rozmieszczają 5 tys. żołnierzy na Litwie

Testy odbywają się w czasie rozbudowy niemieckiej obecności wojskowej na Litwie. W 2023 roku minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiedział stałe rozmieszczenie w tym kraju brygady bojowej. To bezprecedensowa decyzja dla Berlina, który po raz pierwszy zdecydował się na stacjonowanie tak dużego związku taktycznego poza granicami kraju w ramach stałej obecności wojskowej.

Nowo utworzona 45. Brygada Pancerna, której żołnierze stacjonują w Rudninkai i Rukli, ma osiągnąć pełną gotowość operacyjną do końca 2027 roku. Będzie liczyć około 5 tys. żołnierzy i dysponować 2 tys. pojazdów, w tym kilkudziesięcioma czołgami. Obecnie na Litwie przebywa już około 1,8 tys. niemieckich wojskowych.

Rozbudowa sił zbrojnych jest częścią szerszego zwrotu w niemieckiej polityce obronnej, zapoczątkowanego po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Berlin przeznacza setki miliardów euro na modernizację Bundeswehry, która przez dziesięciolecia zmagała się z niedoinwestowaniem i problemami sprzętowymi.

Władze NATO od lat zwracają uwagę na rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Przedstawiciele Sojuszu ostrzegają, że Moskwa może być zdolna do przeprowadzenia zakrojonego na szeroką skalę ataku na terytorium państw członkowskich już w 2029 roku.