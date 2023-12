Pełną gotowość brygada osiągnie w 2027 roku.



Minister obrony Niemiec: W tym tempie w przyszłym roku wystąpię o obywatelstwo Litwy

Pistorius podkreślił z kolei, że podjęcie decyzji o przeniesieniu brygady z Niemiec na Litwę oznacza nowy etap rozwoju przyjaznych stosunków między Niemcami a Litwą.



- Odwiedziłem Litwę już cztery razy. Odwiedziłem Litwę latem i, w czasie rozmowy z ministrem stwierdziłem, że jeśli wszystko będzie przebiegać w obecnym tempie, wówczas w przyszłym roku wystąpię o litewskie obywatelstwo - żartował niemiecki minister.



Pistorius mówił też, że umieszczając brygadę na Litwie, Niemcy stają się jednym z liderów NATO.



- Nie wszyscy wierzyli, że to wdrożymy, że to się uda, ale zajęło tylko 6 miesięcy od podjęcia decyzji do sporządzenia planu działania i jest to wielkie osiągnięcie. Niektórzy są niecierpliwi i pytają, dlaczego brygady jeszcze tu nie ma, ale wszyscy, którzy nad tym pracują wiedzą, jak trudne to zadanie i że nie można zrealizować tego projektu w kilka tygodni — dodał.



Pistorius poinformował też, że na Litwę trafią 122. batalion piechoty zmechanizowanej z Bawarii i 203. batalion pancerny z Augustdorfu.