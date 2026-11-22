Miejsce upadku rakiety w Nowym Lipowcu
Podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę w piątek 20 listopada doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w trzech miejscach: Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Początkowo informowano o dwóch pociskach manewrujących i jednym dronie odrzutowym. Nowe ustalenia w tej sprawie przedstawiła „Gazeta Wyborcza”, a następnie najważniejsze informacje potwierdziła prokuratura.
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Jak podała w niedzielę Prokuratura Okręgowa w Lublinie, we wszystkich trzech lokalizacjach znaleziono szczątki rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101. Wcześniej wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że w Nowym Lipowcu i Rudniku spadły pociski, natomiast trzeci obiekt był prawdopodobnie dronem odrzutowym.
Zmianę identyfikacji trzeciego obiektu jako pierwszy opisała „Gazeta Wyborcza”. Dziennik, powołując się na własne źródło i nieoficjalne potwierdzenie uzyskane w prokuraturze, informował, że szczątki odnalezione w Mołodyczu również należą do pocisku manewrującego. Niedzielny komunikat śledczych oficjalnie potwierdził te ustalenia.
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Prokuratura przekazała również nowe informacje dotyczące pochodzenia odnalezionego uzbrojenia. Rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował, że wszystkie trzy pociski zostały wyprodukowane w IV kwartale 2026 r. w zakładach w miejscowości Dubna w obwodzie moskiewskim w Rosji.
Wcześniej „Wyborcza” informowała o październikowej dacie produkcji pocisku odnalezionego w Nowym Lipowcu. Teraz wiadomo, że ustalenie dotyczące okresu produkcji obejmuje również dwa pozostałe egzemplarze.
Ch-101 to rosyjski strategiczny pocisk manewrujący klasy powietrze-ziemia, wykorzystywany przez lotnictwo strategiczne. Jest wyposażony w konwencjonalną głowicę bojową.
Jak zaznaczyła prokuratura, identyfikacja pocisków to wstępne ustalenia wynikające z dotychczasowych oględzin przeprowadzonych z udziałem specjalistów z zakresu techniki wojskowej i uzbrojenia. Zabezpieczone fragmenty oraz ślady kryminalistyczne zostaną poddane dalszym badaniom przez biegłych.
W czynnościach uczestniczy również Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Śledczy sprawdzają między innymi, czy w szczątkach zachowały się komponenty elektroniczne, które mogą dostarczyć dodatkowych informacji o pociskach.
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Oględziny w Nowym Lipowcu i Rudniku zostały zakończone. W Mołodyczu teren zabezpieczono na noc, a wznowienie czynności zaplanowano na poniedziałek rano.
W Nowym Lipowcu uderzenie pocisku spowodowało powstanie leja, a fragmenty uzbrojenia uszkodziły dach jednego z domów i garaż. Jak relacjonował „Wyborczej” jeden z mieszkańców, odłamki spadły również na pobliskie posesje. Nikt nie odniósł obrażeń.
Okoliczności zdarzeń we wszystkich trzech miejscowościach badają prokuratura i Żandarmeria Wojskowa. Śledczy zapowiedzieli, że o kolejnych ustaleniach będą informować w następnych komunikatach.
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