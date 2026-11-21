Polskę podczas spotkania będzie reprezentować wiceminister obrony Paweł Zalewski.

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Rada Północnoatlantycka to najważniejszy organ decyzyjny NATO. Tworzą ją przedstawiciele wszystkich państw członkowskich Sojuszu (zazwyczaj ambasadorowie przy NATO, ale w razie potrzeby także ministrowie spraw zagranicznych, obrony albo szefowie państw i rządów).

Rutte: NATO będzie bronić każdego centymetra polskiego terytorium

Sekretarz generalny NATO złożył w sobotę wizytę w Warszawie. W rozmowie z dziennikarzami odniósł się m.in. do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek. - NATO będzie bronić każdego centymetra polskiego terytorium - oświadczył Mark Rutte. Dodał, że ostatnie naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to „niebezpieczny incydent” i obecnie trwa wyjaśnianie jego okoliczności.

Jak stwierdził, „doszło do niebezpiecznego incydentu”. Rutte podkreślił, że w związku ze zdarzeniem był w kontakcie zarówno z polskim premierem, jak i prezydentem.

- Polska jest mocnym sojusznikiem, macie tutaj świetne wojska, a teraz musimy dokładnie ustalić, co się stało. Dowódca sił NATO w Europie zrobi wszystko, aby dowiedzieć się dokładnie, gdzie są zagrożenia dla naszego systemu odstraszania i obrony, aby w razie konieczności wdrożyć jakieś zmiany - zaznaczył sekretarz generalny NATO.

Dopytywany o zwiększenie liczebności amerykańskich baz w Polsce, Rutte zaznaczył, że to sprawa między Polską a USA. Wskazał, że obecnie Amerykanie dokonują przeglądu rozmieszczenia wszystkich swoich sił w Europie.

Zastrzegł przy tym, że nie wszystkie informacje mogą być teraz podawane publicznie.

Rosyjskie obiekty spadły na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie

W piątek wczesnym rankiem trzy rosyjskie obiekty wtargnęły w przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce podczas jednego z większych ataków na zachodnią Ukrainę. W dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy. Według służb w wyniku tego zdarzenia nikt nie doznał obrażeń.

ISW ocenia, że Rosja celowo skierowała obiekty nad Polskę

Wcześniej Instytut Studiów nad Wojną (ISW) – amerykański think tank zajmujący się analizą konfliktów zbrojnych, wojskowości i polityki bezpieczeństwa – ocenił, że Rosja celowo skierowała rakiety i drony w polską przestrzeń powietrzną podczas piątkowego ataku na Ukrainę. Zdaniem analityków Kreml chciał sprawdzić reakcję NATO i zniechęcić państwa Koalicji Chętnych do wspierania Ukrainy.

„Rosyjskie siły celowo wystrzeliły rakiety i drony w polską przestrzeń powietrzną podczas ataków na Ukrainę rankiem 20 listopada” – napisali analitycy ISW w serwisie X.

Jak podał ISW, polskie władze zwróciły się do NATO o dodatkowe siły i wzmocnienie obrony powietrznej. Polska nie wystąpiła o konsultacje na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Analitycy ocenili, że jeśli Sojusz nie skorzysta z mechanizmów wspólnego działania w odpowiedzi na zdarzenia, które instytut uznaje za celowe ataki, w praktyce może wzrosnąć próg, po którego przekroczeniu sojusznicy zdecydują się zareagować na kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez Rosję. „NATO ryzykuje podniesienie rzeczywistego progu reakcji sojuszników na jawne rosyjskie naruszenia przestrzeni powietrznej NATO, nie wykorzystując postanowień sojuszu dotyczących działań zbiorowych w odpowiedzi na celowe ataki” – czytamy.