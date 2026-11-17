„Oddziały antyterrorystyczne wraz z zarządcą przeprowadziły nalot na budynek. Podczas gdy zespoły przeszukiwały obiekt, policja zamknęła ulicę, przy której się on znajduje; dokonano również aresztowań” – podała opozycyjna gazeta.

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Poranny program informacyjny w Sozcu TV został zastąpiony nagraną wcześniej dyskusją na temat długowieczności.

Czytaj więcej Polityka Turcja skazana na Erdogana. Makiawelistyczny plan na wieczne rządzenie Prezydent Republiki Tureckiej Recep Tayyip Erdoğan działa z dużym wyprzedzeniem i aby nie oddać władzy, realizuje plan prawdziwie makiawelistyczny.

Przeprowadzony przed świtem nalot na Sozcu TV nastąpił kilka tygodni po tym, gdy w podobny sposób przejęto kontrolę nad inną stacją opozycyjną, Halk TV, w związku z podejrzeniem korupcji.

Prokuratura generalna w Stambule poinformowała w komunikacie, że działania wobec Sozcu TV są częścią śledztwa dotyczącego rzekomego naruszenia tureckich przepisów o zwalczaniu finansowania terroryzmu oraz domniemanych powiązań stacji z siecią Fethullaha Gulena.

Gulen, który zmarł w 2024 roku na uchodźstwie w USA, był oskarżany przez władze Turcji o zorganizowanie nieudanej próby zamachu stanu w 2016 roku, a grupę jego zwolenników uznano za organizację terrorystyczną.

Opozycja oskarża rząd Erdogana o tłumienie wolności mediów

Ozgur Ozel, lider największego ugrupowania opozycyjnego, Nowej Partii, potępił nalot na Sozcu TV i oskarżył rząd prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana o brak tolerancji wobec „nawet najmniejszej krytyki czy choćby jednej niewygodnej prawdy”.

W światowym rankingu wolności prasy opracowywanym przez organizację Reporterzy bez Granic Turcja zajmuje 163. miejsce na 180 krajów.