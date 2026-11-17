Test został przeprowadzony w południe. Alert o zagrożeniu czy zdarzeniu kryzysowym nie dotarł jednak do wszystkich smartfonów w Finlandii. Alertu nie otrzymał nawet premier Petteri Orpo – podało radio Yle.

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- Dobrze, że to test i robiony w czasie pokoju. Mieliśmy z tym wcześniej problemy i wierzę, że błędy zostaną wykryte i system będzie naprawiony – powiedział szef fińskiego rządu.

Według ministerstwa spraw wewnętrznych, odpowiedzialnego za stworzenie FI-Alert, informacja alarmowa nie pojawi się na tym telefonie, który ma nieaktualny system lub w sytuacji, gdy urządzenie ma wyłączone odbieranie alarmowych powiadomień.

W Finlandii prace nad powszechnym systemem informowania o zagrożeniach trwały od wiosny, kiedy to do Finlandii po raz pierwszy wtargnęły obce drony i rozbiły się na południowym wschodzie kraju. W połowie maja zaś funkcjonujący wówczas system Suomi 112 na skutek usterki technicznej rozesłał z opóźnieniem i także tylko do części mieszkańców alert o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej w stołecznym regionie Helsinek. Wtedy drony ostatecznie nie dotarły do Finlandii, ale działania służb i sposób przekazywania ważnych informacji spotkały się z powszechną krytyką.

Kolejny test FI-Alert ma zostać przeprowadzony pod koniec listopada.