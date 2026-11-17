Zjednoczenie Narodowe (fr. Rassemblement national, dalej: RN), którego kandydatką na prezydenta Francji jest Le Pen, już wcześniej obiecywało utrzymanie niskiego wieku emerytalnego, uważanego za ważną zdobycz socjalną Francuzów.

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Zgodnie z reformą przeforsowaną w 2023 r. przez centrowy obóz rządzący prezydenta Emmanuela Macrona, ustawowy wiek emerytalny jest stopniowo przesuwany z 62 do 64 lat w 2030 roku, a okres składkowy konieczny do otrzymania pełnej emerytury wyniesie 43 lata. Ale dopiero od 2027 r., bo na razie reforma jest zawieszona.

We wtorek Le Pen zapowiedziała całkowite anulowanie tej reformy. Jej zdaniem Francji grozi kryzys finansowy, któremu może zapobiec nowa reforma emerytalna, zaproponowana przez jej partię.

Francuski Trybunał Obrachunkowy oszacował, że realizacja planów RN będzie kosztować budżet państwa 10 mld euro rocznie.

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Prawo do emerytury we Francji ma zależeć od lat pracy

W przedstawionym we wtorek projekcie RN utrzymała swą wcześniejszą obietnicę, by ci, którzy zaczęli pracować bardzo wcześnie, mogli przejść na emeryturę nawet w wieku 60 lat. Ogółem, o wieku przejścia na emeryturę decydowałyby trzy czynniki: osiągnięty wiek, rok rozpoczęcia pracy zawodowej i liczba wypracowanych okresów składkowych.

RN kładzie nacisk na liczbę przepracowanych lat i kwartałów składkowych i takich lat, gdy pracownik płacił składki, powinno być ich co najmniej 40. Oznacza to, że ci, którzy zaczęli pracę później (np. po studiach), będą musieli pracować również po 60 roku życia.

RN obiecuje 500 euro rocznie w drugim filarze

Równocześnie Le Pen zapowiedziała utworzenie powszechnego obowiązkowego filaru kapitałowego, który ma być uzupełnieniem obecnego, repartycyjnego systemu finansowania emerytur. Liderka skrajnej prawicy zapewniła, że ten filar będzie stanowił „prawdziwą rewolucję” .

Szef RN Jordan Bardella tłumaczył, że system ten działałby pod egidą państwowej instytucji Caisse des Depots et Consignation (zarządza ona kontami oszczędnościowymi Livret A, na których wielu obywateli trzyma swoje środki-PAP). Bardella przekonywał, że stopa zwrotu środków przekierowanych na ten filar stanowiłaby 4-6 proc. rocznie. Według RN pracownik mógłby zgromadzić średnio 500 euro rocznie na tym filarze. W ten sposób, jak tłumaczył Bardella, młody człowiek wchodzący na rynek pracy w 2028 roku w ciągu kariery zawodowej uzyskałby kapitał rzędu 81 tys. euro.

Plan RN ma zmniejszyć deficyt budżetowy o połowę

Na konferencji prasowej Le Pen przekonywała, że proponowana w takim kształcie reforma emerytalna nie tylko zyska źródło finansowania, ale też pozwoli na zmniejszenie deficytu budżetowego o połowę do 2032 roku.

Plany te zostałyby zrealizowane wtedy, gdyby Le Pen wygrała wybory prezydenckie wiosną 2027 roku i następnie RN uzyskałoby większość w wyborach parlamentarnych. Wówczas Bardella zostałby premierem.

Na pół roku przed wyborami prezydenckimi inwestorzy śledzą wszelkie wypowiedzi dotyczące wieku emerytalnego, którego podniesienie – jak ocenia telewizja BFMTV - byłoby znakiem dyscypliny budżetowej.

Obecnie francuski system emerytalny jest głównie systemem repartacyjnym (tak jak w Polsce), tzn. składki osób pracujących finansują świadczenia dla emerytów. Istnieje możliwość prywatnych funduszy emerytalnych.

Szacuje się, że koszt emerytur w 2027 roku sięgnie 436 mld euro, co stanowi 14 proc. PKB Francji. Francja ma dużą liczbę emerytów (około 17 mln), a dla RN grupa najstarszych wyborów jest ważną częścią elektoratu tej partii.