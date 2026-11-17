Stubb w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika podkreślił, że negocjatorom z USA należy się uznanie za ożywienie rozmów między Moskwą a Kijowem, które utknęły w martwym punkcie, oraz za poparcie europejskiego udziału w przyszłych negocjacjach.

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Prezydent Finlandii: Mam nadzieję, że Amerykanie nie zmierzają do drugiej Jałty

Jednocześnie prezydent Finlandii ocenił, że dotychczasowe zdawanie się w relacjach z Rosją na „outsourcing” i pozostawianie tego tematu Stanom Zjednoczonym było „nieodpowiedzialne”. – Gdy mamy już ramy [...], sądzę, że europejscy przywódcy powinni nawiązać bezpośredni kontakt z Putinem, przekazując mu ten sam komunikat oraz wspólne tezy – wyjaśnił.

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Według Stubba Europie grozi powtórka porozumienia z Jałty z 1945 roku, na mocy, którego Europa środkowo-wschodnia znalazła się w radzieckiej strefie wpływów. Możliwy jest jednak również bardziej optymistyczny scenariusz, który powtórzy porozumienia helsińskie z 1975 roku, łagodzące napięcia między Wschodem a Zachodem.

Na pytanie, czy USA zmierzają do drugiej Jałty, prezydent Finlandii odparł: „Mam nadzieję, że tak nie jest”.

– Nie wiemy, w którą stronę skłaniają się obecnie Stany Zjednoczone. Prawdopodobnie skłaniają się one bardziej ku obozowi jałtańskiemu, ale w przyszłości mogą skłaniać się bardziej ku obozowi helsińskiemu – zaznaczył.

Alexander Stubb: Władimir Putin gotowy do rozmów z Europą

Zdaniem Stubba Putin jest „gotowy do podjęcia rozmów z Europą”, mimo że kontynent „spóźnił się” z przygotowaniem się do takich negocjacji. Fiński prezydent bronił też rozmowy, którą wraz z Størem przeprowadzili w ubiegłym miesiącu z rosyjskim przywódcą, a którą skrytykowała część europejskich przywódców. Stubb wyjaśnił, że rozmowa była kluczowym elementem serii wydarzeń skutkujących podjęciem przez Europę decyzji w sprawie składu zespołu negocjacyjnego.

Przywódca Finlandii odmówił komentarza na temat propozycji, jaką Stany Zjednoczone miały skierować do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby ten oddał Rosji Donbas w zamian za członkostwo w NATO. – Nie powiem absolutnie nic na temat terytorium Ukrainy, ponieważ decyzję tę podejmują wyłącznie prezydent Zełenski i naród ukraiński – podkreślił, dodając, że będzie „działał na rzecz” przystąpienia Ukrainy do Sojuszu.