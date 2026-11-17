11 lutego ugrupowania Parlamentu Europejskiego stanęły przed kluczowym testem: poprzeć de facto bezzwrotną pożyczkę 90 mld euro dla Kijowa, od której zależało przetrwanie ukraińskiego państwa, czy nie? – Wstrzymaliśmy się od głosu – mówi „Rzeczpospolitej” Hermann Tertsch, eurodeputowany Vox i zarazem wiceprzewodniczący klubu Patrioci za Europą (PfE), do którego należy hiszpańskie ugrupowanie. – Do tego pakietu Komisja Europejska włączyła szereg innych punktów, z którymi się nie zgadzamy. Posunęła się do pewnego szantażu. A przecież nie może być tak, że Ukraina pośrednio decyduje o całej polityce Europy – tłumaczy Tertsch, zastrzegając, że wyraża swoją osobistą opinię.