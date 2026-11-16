Christa Pike, skazana na karę śmierci za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku, ponownie stanie przed sądem.

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Jak informuje magazyn „People”, 1 grudnia 50-latka ma stawić się przed sądem w stanie Tennessee. Rozprawa będzie dotyczyć warunków, w jakich przebywa po powrocie do zakładu karnego.

Christa Pike przeżyła nieudaną egzekucję. Teraz jej sprawą zajmie się sąd

W październiku, niedługo po powrocie Pike do ośrodka penitencjarnego Debra K. Johnson Rehabilitation Center (DJRC), położonego na obrzeżach Nashville, jej pełnomocnicy złożyli wniosek do sądu. Zarzucili w nim Departamentowi Więziennictwa Tennessee (TDOC) nieprzestrzeganie warunków porozumienia zawartego w 2024 roku, które miało zmienić sposób odbywania przez kobietę kary.

Porozumienie przewidywało zakończenie trwającej 28 lat izolacji Pike i umożliwienie jej przebywania razem z innymi osadzonymi kobietami. Zdaniem prawników obecne warunki jej pobytu w więzieniu naruszają te ustalenia.

Prawnicy Christy Pike oskarżają władze więzienia o naruszenie porozumienia

We wniosku pełnomocnicy Pike zarzucają władzom więziennym przetrzymywanie jej przez nieokreślony czas w izolacji na oddziale medycznym, gdzie pozostaje odcięta od kontaktu z innymi osadzonymi.

Jak wynika z dokumentu, do którego dotarł magazyn „People”, kobiecie nie umożliwia się podejmowania pracy, wspólnego spożywania posiłków ani utrzymywania kontaktów społecznych z pozostałymi więźniarkami. Według prawników odrzucono również jej prośbę o zakwaterowanie z innymi kobietami, które tymczasowo korzystają z opieki medycznej.

Pełnomocnicy podkreślają, że dalsze utrzymywanie takich warunków jest sprzeczne z zawartym wcześniej porozumieniem. – Wniosek został złożony w trybie pilnym, ponieważ każdy kolejny dzień izolacji wyrządza Pike dalszą krzywdę – przekazali jej prawnicy Angie Bergman, Brian Roark i Hannah Webber z kancelarii Bass Berry & Sims.

Władze Tennessee odpowiadają na zarzuty. Wskazują na stan zdrowia skazanej

Innego zdania są przedstawiciele władz stanowych, którzy utrzymują, że odseparowanie Pike od pozostałych osadzonych jest konieczne ze względu na jej stan zdrowia oraz klasyfikację jako więźniarki wymagającej najwyższego poziomu zabezpieczeń.

Prokurator generalny Tennessee Jonathan Skrmetti w odpowiedzi na wniosek argumentował, że Departament Więziennictwa ma konstytucyjny obowiązek zapewnienia kobiecie odpowiedniej opieki medycznej. Jego zdaniem Pike nie może domagać się zmiany warunków zakwaterowania i leczenia, jeśli mogłoby to utrudnić zapewnienie jej właściwej opieki medycznej.

Prokurator generalny odniósł się również do żądania przeniesienia skazanej na oddział, na którym mogłaby przebywać z innymi więźniarkami. Jego zdaniem takie rozwiązanie nie jest odpowiednie ani z medycznego punktu widzenia, ani ze względu na obowiązujące wobec niej zasady bezpieczeństwa.

Skrmetti przypomniał przy tym, że Pike w przeszłości próbowała zamordować inną osadzoną, a także została ukarana dyscyplinarnie za próbę ucieczki. Zaznaczył jednak, że po zakończeniu rekonwalescencji kobieta będzie mogła ponownie przebywać z innymi więźniarkami.

„Wniosek o wyegzekwowanie porozumienia powinien zostać oddalony. Pozwani nie naruszyli jego warunków, a Pike nie ma prawa dyktować zasad dotyczących swojego leczenia i zakwaterowania” – napisał prokurator generalny Tennessee w końcowej części odpowiedzi skierowanej do sądu.

Nieudana egzekucja Christy Pike. Skazana spędziła 10 dni w szpitalu

Obecny stan zdrowia Pike jest związany z nieudaną egzekucją, którą przeprowadzono 30 września. Kobieta miała wówczas zostać stracona przez podanie śmiertelnego zastrzyku w związku z zabójstwem 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. Egzekucja zakończyła się jednak niepowodzeniem, a skazana przeżyła.

Po tym zdarzeniu Pike spędziła 10 dni w szpitalu. Została z niego wypisana 9 października, po czym wróciła do zakładu karnego Debra K. Johnson Rehabilitation Center.

W związku z sytuacją gubernator Tennessee Bill Lee zdecydował o wstrzymaniu wszystkich egzekucji w stanie do końca roku. Nie podpisał jednak dokumentu formalnie odraczającego wykonanie wyroku śmierci wobec Pike.