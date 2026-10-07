Departament Więziennictwa Tennessee w ubiegłym tygodniu informował, że podczas egzekucji Christy Pike wykonano wszystkie czynności przewidziane protokołem. Ostatecznie jednak – po tym, co eksperci określili mianem „najgorszej nieudanej egzekucji we współczesnej historii USA” – szef więziennictwa w Tennessee Frank Strada podał się do dymisji. Przypominamy, że kobieta otrzymała dwie dawki pentobarbitalu, ale jej serce nadal biło.

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Stanowa procedura przewiduje podanie drugiego zastrzyku, jeśli pierwszy nie spowoduje śmierci. Nie określa jednak, co należy zrobić, jeśli skazany przeżyje.

Christa Pike przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu. Jej serce wciąż biło

Jak wskazują amerykańskie media, sam fakt przeżycia egzekucji nie wyklucza kolejnej próby jej wykonania.

W 1947 r. Sąd Najwyższy USA zezwolił Luizjanie na ponowne wykonanie wyroku wobec Williego Francisa, który przeżył egzekucję na krześle elektrycznym wskutek awarii urządzenia. Sąd odrzucił argument, że kolejna próba naruszałaby VIII poprawkę do konstytucji USA, zakazującą stosowania „okrutnych i wymyślnych kar”.

Orzeczenie SN nie daje jednak stanom nieograniczonej możliwości ponawiania nieudanych egzekucji. Sąd zwrócił wówczas uwagę, że pierwsza próba nie powiodła się wskutek nieprzewidywalnej awarii. W przypadku Pike nie wiadomo, dlaczego nie udało się wykonać skutecznie wyroku. Jeśli dochodzenie wykaże, że wszystkie wymogi protokołu zostały spełnione, a Pike mimo podania obu dawek pentobarbitalu przeżyła, jej prawnicy mogą argumentować, że problem tkwi w samej procedurze, a nie sposobie przeprowadzenia egzekucji – podkreślał wcześniej amerykański prawnik Lawrence J. Tjan w analizie opublikowanej na portalu Law Commentary.

Według Tjana przypadek Pike może stać się podstawą nowego sporu konstytucyjnego. Nie dotyczyłby on samego skazania kobiety na śmierć, lecz sposobu wykonania wyroku i tego, czy stan może ponownie zastosować wobec niej tę samą procedurę.

Ewentualne uznanie zastrzyku za niekonstytucyjny nie oznaczałoby jednak uchylenia kary śmierci. Prawo Tennessee stanowi, że w takim przypadku wyrok pozostaje w mocy do czasu, gdy będzie można go zgodnie z prawem wykonać przy użyciu innej konstytucyjnie dopuszczalnej metody.

50-letnia skazana przed egzekucją zwróciła się do gubernatora stanu Billa Lee o skorzystanie z prawa łaski i zamianę kary śmierci na dożywocie. Ten jednak odmówił. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Tennessee po odrzuceniu wniosku o ułaskawienie skazany może co do zasady ponownie wystąpić o nie za kadencji kolejnego gubernatora. Tymczasem republikańska senator Marsha Blackburn, która ubiega się o urząd gubernatora Tennessee i chce zastąpić na tym stanowisku Billa Lee, otwarcie opowiada się za przywróceniem krzesła elektrycznego jako jednej z metod wykonywania kary śmierci oraz za „szybkim wymierzeniem sprawiedliwości ofiarom”. Kadencja Lee ma zakończyć się w styczniu.

Czy władze Tennessee ponownie będą domagać się wykonania kary śmierci na Pike?

Po tym, jak Christa Pike odzyskała świadomość – przez kilka dni kobieta pozostawała bowiem nieprzytomna i podłączona do respiratora podtrzymującego ją przy życiu – prawnicy kobiety zwrócili się do biura prokuratora generalnego stanu Tennessee z pytaniem, czy władze ponownie będą zabiegać o wykonanie wyroku śmierci.

Jak przekazał w rozmowie ze stacji CNN Stephen Ferrell – jeden z obrońców Pike – nie udzielono dotychczas informacji na ten temat.

Jak podaje agencja Associated Press, czołowi republikańscy politycy w Tennessee poinformowali, że chcą rozważyć alternatywne metody wykonywania kary śmierci po nieudanej egzekucji Christy Pike.

Senator USA Marsha Blackburn – kandydatka Partii Republikańskiej na gubernatora Tennessee – powiedziała, że sprawa Pike „nie powinna być powodem do wstrzymania wykonywania kary śmierci”. Jej zdaniem stan powinien natomiast ponownie przeanalizować sposób przeprowadzania egzekucji. – Niezależnie od tego, czy będzie to zastrzyk śmierci, czy krzesło elektryczne, wiemy jedno: musimy znaleźć sposób, by to robić – i robić skutecznie – powiedziała.

Najważniejsi przedstawiciele władz ustawodawczych Tennessee rozmawiali już z Blackburn o możliwych zmianach w stanowych przepisach dotyczących wykonywania kary śmierci. Kwestia ta może zostać podjęta podczas sesji legislacyjnej w 2027 roku. – Chcemy rozszerzyć przepisy i uwzględnić więcej metod – stwierdził przewodniczący Izby Reprezentantów Tennessee Cameron Sexton. – Jakie konkretnie miałyby to być metody, na dziś nie jestem pewien. Nie sądzę jednak, by na tym etapie można było wykluczyć którąkolwiek z nich - dodał.

Republikański senator stanowy Todd Gardenhire, przewodniczący senackiej Komisji Sądownictwa, powiedział, że spodziewa się dokładnej analizy tego, co poszło nie tak podczas egzekucji Pike, oraz tego, jakie działania można podjąć, aby usprawnić procedurę wykonywania kary śmierci. – Uważam, że krzesło elektryczne jest najszybszym i najprostszym sposobem, by to zrobić – powiedział Gardenhire.

Prawnicy Pike po nieudanej egzekucji zwrócili się do gubernatora Tennessee Billa Lee z ponownym apelem o zamianę kary śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe.

Tennessee zarządza śledztwo po nieudanej egzekucji Pike

Lee po sprawie Pike wstrzymał pozostałe egzekucje w Tennessee do końca roku i zarządził niezależne dochodzenie.

Ustalenia władz mogą mieć istotne znaczenie dla obrońców Pike, dając im podstawę do zakwestionowania ponownego przeprowadzenia egzekucji w ten sam sposób.

Jak przypomniał Tjan, to nie pierwszy problem Tennessee z wykonaniem kary śmierci w ostatnim czasie. W maju nie udało się przeprowadzić egzekucji Tony'ego Carruthersa – personel nie był bowiem w stanie założyć wymaganego zapasowego wkłucia dożylnego. Stan wstrzymał też egzekucje w 2022 r. po problemach dotyczących testowania środków używanych do zastrzyków.

Obecny protokół z pentobarbitalem przyjęto w grudniu 2024 r.

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ONZ apeluje o rezygnację z ponownej próby egzekucji Christy Pike

„Przypadek Christy Pike uwidacznia wiele powodów, dla których kara śmierci powinna zostać zniesiona” – przekazało w ubiegłym tygodniu biuro ONZ na platformie X. Jak dodano, długotrwałe cierpienie fizyczne i psychiczne wynikające z wielokrotnych nieudanych prób wykonania wyroku jest „odrażające i okrutne”.

Zwrócono również uwagę, że w sprawie Pike pozostają nierozstrzygnięte istotne kwestie dotyczące prawa do rzetelnego procesu.

ONZ wyraziła ponadto zaniepokojenie wzrostem liczby egzekucji w Stanach Zjednoczonych. „Nie ma miejsca dla kary śmierci w żadnym społeczeństwie” – podkreślono.

Kim jest Christa Pike? Kobieta trafiła do celi śmierci za brutalne morderstwo sprzed lat

Pike została skazana na śmierć w 1996 r. za zabójstwo Colleen Slemmer.

W 1995 r. – gdy doszło do zbrodni – zarówno 18-letnia wówczas Christa Pike, jak i 19-letnia Colleen Slemmer, uczyły się w ośrodku Job Corps w Knoxville, przygotowującym młodych ludzi do podjęcia pracy. Pike stała się później jedną z najmłodszych kobiet skazanych na karę śmierci.

Za zabójstwo Colleen Slemmer skazana została Pike, ale i jej ówczesny chłopak, Tadaryl Shipp. Jednak tylko kobieta otrzymała wyrok śmierci.

Według prokuratury Pike uważała dziewczynę za rywalkę i zwabiła ją w odosobnione miejsce, by dokonać zbrodni. Slemmer najpierw była torturowana, a później została zabita. Sprawa odbiła się szerokim echem ze względu na brutalność czynu i młody wiek osób zaangażowanych.

Zbrodnia wstrząsnęła Knoxville. Pike raniła Slemmer nożem, a następnie biła ją dużym kawałkiem asfaltu.

Szef Departamentu Więziennictwa Tennessee zrezygnował ze stanowiska po nieudanej egzekucji Pike

Pike nie zaprzecza swojej winie. Jej prawnicy i osoby zabiegające o złagodzenie kary od lat argumentują jednak, że kara śmierci nie jest odpowiednia w przypadku przestępstwa popełnionego przez 18-letnią osobę z nieleczonymi zaburzeniami psychicznymi, która doświadczyła przemocy seksualnej i zaniedbania.

Innego zdania jest matka zamordowanej. May Martinez chce, aby wyrok został wykonany, podkreślając, że czekała na to od dziesięcioleci.

Frank Strada, szef Departamentu Więziennictwa Tennessee, podał się do dymisji kilka dni po nieudanej próbie wykonania wyroku śmierci na Chriście Pike.

Jeśli egzekucja odbyłaby się zgodnie z planem, Pike byłaby pierwszą egzekucją kobiety w Tennessee od 1820 r.