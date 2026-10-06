50-letnia Christa Pike – skazana na karę śmierci za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer z 1995 r. – od niemal pięciu dni przebywa w szpitalu po nieudanej próbie wykonania kary śmierci. Kobieta otrzymała dwie dawki pentobarbitalu, jednak przeżyła. Dotychczas pozostała nieprzytomna. Amerykańskie media informują jednak, że kobieta odzyskała świadomość.

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Są nowe informacje na temat stanu zdrowia Christy Pike

Christa Pike, która przeżyła próbę wykonania kary śmierci w Tennessee, odzyskała przytomność i mówi – poinformowali jej prawnicy, których cytuje stacja CNN. Kobieta nadal przebywa w szpitalu i wymaga intensywnej opieki medycznej. Jej pełnomocnicy podkreślają, że mimo poważnych obrażeń rąk wciąż jest przykuta kajdankami do szpitalnego łóżka. Rokowania pozostają niepewne, a powrót do zdrowia może potrwać długo – wskazują.

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