Piątkową operację przeprowadzono w regionie Guasave, w zachodniej części meksykańskiego stanu Sinaloa. Region znany jest jako rolnicze serce Meksyku.

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W operację zaangażowane były elitarne formacje sił zbrojnych z wykorzystaniem „działań z ukrycia i zaskoczenia”. Doszło do gwałtownej strzelaniny, w której zginęło czterech żołnierzy i siedmiu domniemanych członków kartelu. Kolejnych siedem osób zatrzymano jako podejrzanych współpracowników Mezy-Floresa.

FBI oferowało 5 mln dolarów za informacje o Meza-Floresie

Ministerstwo obrony Meksyku podało, że Meza-Flores, znany jako „El Chapo Isidro”, został aresztowany z pomocą USA. Wcześniej FBI oferowało 5 mln dolarów za informacje prowadzące do jego schwytania, komunikując, że „jest odpowiedzialny za posiadanie, dystrybucję i import dużych ilości heroiny, metamfetaminy, kokainy, fentanylu i marihuany do Stanów Zjednoczonych”.

Sekretariat Obrony Narodowej Meksyku przekazał, że żołnierze „zostali zaatakowani ogniem i materiałami wybuchowymi”. Członkowie kartelu zorganizowali blokady dróg w pobliżu miejsca aresztowania.

Kibice uciekli ze stadionu

Z kolei władze lokalne potwierdziły „atak na funkcjonariuszy federalnych” w mieście. Kibice baseballu, obserwujący w piątkowy wieczór mecz na stadionie Kuroda Park, uciekli z trybun, gdy w okolicy rozpoczęły się walki.

Władze stanu Sinaloa w wydanym w piątek wieczorem oświadczeniu zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach i unikanie podróży – przekazała CNN.