Marcin Przydacz zarzucił w sobotę szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu ponowne zaostrzenie sporu dotyczącego nominacji ambasadorskich. Jak napisał na platformie X, w ostatnich dniach resort spraw zagranicznych rozesłał do kilkunastu stolic wnioski o agrément, czyli zgodę państwa przyjmującego na przyjazd wskazanych kandydatów na ambasadorów. Według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej stało się to mimo braku uzgodnienia nazwisk z prezydentem.

Reklama Reklama

Przydacz ocenił, że takie postępowanie stawia Polskę w złym świetle na arenie międzynarodowej. Zapowiedział również, że kandydaci, których nazwiska przedstawiono zagranicznym rządom bez zgody Karola Nawrockiego, nie otrzymają od niego listów uwierzytelniających.

Przedstawiciel prezydenta podkreślił, że Nawrocki opowiada się za całościowym rozwiązaniem kryzysu i oczekuje dialogu z rządem Donalda Tuska. Zarzucił jednocześnie stronie rządowej stosowanie metody faktów dokonanych. Przypomniał, że zgodnie z konstytucją to prezydent mianuje i odwołuje ambasadorów.

Sikorski: Brakuje podpisów pod nominacjami

W połowie listopada Radosław Sikorski zarzucił Kancelarii Prezydenta, że uzurpuje sobie kompetencje w sprawie nominacji ambasadorskich. Poinformował wówczas, że brakuje podpisów prezydenta pod 46 powołaniami i 38 odwołaniami ambasadorów. Sytuację określił jako „demolowanie państwa”.

Spór między MSZ a prezydentem dotyczący obsady polskich placówek dyplomatycznych trwa od ponad dwóch lat. W marcu 2024 roku Sikorski zdecydował o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów i wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych jeszcze przez poprzednie kierownictwo resortu. Ówczesny prezydent Andrzej Duda sprzeciwiał się tym działaniom, podkreślając, że powołanie i odwołanie ambasadora wymaga podpisu głowy państwa.

W placówkach, które opuścili dyplomaci, a których formalnie nie odwołano, MSZ umieściło wskazanych przez siebie przedstawicieli w randze chargé d’affaires. Nie mają oni statusu ambasadorów.

Nawrocki i Sikorski nie doszli do porozumienia

Zmiana prezydenta nie zakończyła sporu. Na początku września Karol Nawrocki mówił, że w rozmowach z MSZ było „bardzo blisko” porozumienia w sprawie nominacji. Jak twierdził, uzgodnienia zostały wypracowane, ale ich realizację zablokował „jakiś ze zwierzchników” szefa dyplomacji.

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” w połowie października Karol Nawrocki oświadczył, że nie widzi sensu w rozmowie z ministrem Sikorskim o nominacjach ambasadorskich.

- Po co mam rozmawiać z ministrem, który nie jest gospodarzem sytuacji? Mogę rozmawiać z szefem ministra Sikorskiego, czyli z premierem Tuskiem. Jeśli pan premier chce wrócić do porozumienia, które nadal leży na stole, jestem gotów. Ale nie będę ponownie negocjował z ministrem Sikorskim, skoro – jak się okazało – nie może on samodzielnie doprowadzić tych ustaleń do końca - mówił Nawrocki.

Czytaj więcej Polityka Sikorski: Prezydent nakłaniał ambasadorów do rezygnacji ze stanowisk Prezydent Karol Nawrocki osobiście nakłaniał ambasadorów do rezygnacji ze stanowisk - powiedział wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosła...

Sikorski, pytany o wspomniane przez prezydenta dodatkowe porozumienie przekonywał, że takowe nie jest potrzebne. Wskazywał, że ustawa określa procedurę powoływania ambasadorów: prezydent dokonuje nominacji na wniosek ministra spraw zagranicznych, który musi uwzględniać m.in. zgodę kandydata, opinię kontrwywiadu, zgodę kandydata, opinię kontrwywiadu, akceptację sejmowej komisji sejmowej komisji spraw zagranicznych oraz akceptację państwa przyjmującego.

Na przełomie października i listopada z funkcji zrezygnowali trzej ambasadorowie powołani jeszcze przed zmianą rządu w 2023 roku: Jakub Kumoch, ambasador RP w Chinach, Paweł Soloch, kierujący placówką w Rumunii, oraz Krzysztof Szczerski, ambasador przy ONZ. Ich decyzje były reakcją na zaostrzenie konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego.