W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy tekst Jędrzeja Bieleckiego, który ukazał się na rp.pl 19 listopada

Przywódcy Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji rozmawiali w czwartek rano w Shenzhen nieco ponad godzinę. Bardzo krótko, jeśli wziąć pod uwagę nie tylko ogrom spraw, jakimi mogliby się zająć, ale i czas potrzebny na symultaniczne tłumaczenie. A także fakt, że przed spotkaniem nie przygotowano żadnych scenariuszy porozumienia, jak to się robi na prawdziwych konferencjach pokojowych.