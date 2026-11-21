Wołodymyr Zełenski ostro zareagował na słowa Donalda Trumpa, który nazwał Władimira Putina swoim „przyjacielem”. – Dla nas jest wrogiem i mordercą – powiedział prezydent Ukrainy w rozmowie z CNN. Ostrzegł, że takie wypowiedzi mogą osłabić presję na Kreml.

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– Dla nas jest wrogiem. I oczywiście dla nas jest mordercą. Myślę, że dla większości ludzi na świecie również jest mordercą – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z CNN, odpowiadając na pytanie dotyczące wypowiedzi Donalda Trumpa. Ostrzegł jednocześnie, że określenia, jakich używa amerykański prezydent, mogą osłabić presję wywieraną na Putina.

Donald Trump nazywa Putina przyjacielem

Trump nazwał Putina „przyjacielem”, gdy spotkali się w tym tygodniu przy okazji trójstronnego spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w Shenzhen. W piątek, podczas konferencji prasowej w Białym Domu, ponownie podkreślał, jak dobre relacje łączą go z rosyjskim przywódcą.

– Mam fantastyczne relacje z Putinem. To bardzo dobrze. Mam fantastyczne relacje z prezydentem Xi. To również dobrze. I dzięki temu nasz kraj jest bezpieczny – powiedział dziennikarzom. – Macie ogromne szczęście, że macie kogoś, kto utrzymuje relacje z przywódcami najpotężniejszych państw świata – kontynuował.

Dodał, że zarówno Zełenski, jak i Putin chcą zakończenia wojny, ale „nie wiedzą, jak to zrobić”.

Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę

Wypowiedzi te padły po zmasowanych rosyjskich atakach na Ukrainę, przeprowadzonych w nocy z czwartku na piątek. W Kijowie zginęło co najmniej siedem osób, a strategiczne mosty na Dnieprze zostały uszkodzone.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas ostrzału Rosja użyła ponad 400 dronów uderzeniowych i ponad 110 pocisków rakietowych. Określił go jako „jeden z największych ataków” od początku wojny.

– Absolutnie wszystkie cele stanowiła zwykła infrastruktura cywilna – obiekty, od których dosłownie zależy codzienne życie ludzi. Infrastruktura energetyczna, logistyczna – mosty na Dnieprze, infrastruktura kolejowa – napisał w mediach społecznościowych.

Ataki nastąpiły po ostrzeżeniu Putina, który zapowiedział, że nie będzie „żadnych negocjacji” w sprawie częściowego zawieszenia broni z Ukrainą. Rosyjski przywódca zajął takie stanowisko po ukraińskich uderzeniach na Most Krymski, mający dla niego szczególne znaczenie. W ich wyniku zniszczona została znaczna część konstrukcji.