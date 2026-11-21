„Dla nas jest mordercą”. Zełenski odpowiada na deklarację Trumpa o Putinie
Wołodymyr Zełenski ostro zareagował na słowa Donalda Trumpa, który nazwał Władimira Putina swoim „przyjacielem”. – Dla nas jest wrogiem i mordercą – powiedział prezydent Ukrainy w rozmowie z CNN. Ostrzegł, że takie wypowiedzi mogą osłabić presję na Kreml.
– Dla nas jest wrogiem. I oczywiście dla nas jest mordercą. Myślę, że dla większości ludzi na świecie również jest mordercą – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z CNN, odpowiadając na pytanie dotyczące wypowiedzi Donalda Trumpa. Ostrzegł jednocześnie, że określenia, jakich używa amerykański prezydent, mogą osłabić presję wywieraną na Putina.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki robi w Polsce świetną robotę - stwierdził prezydent Donald Trump. Powiedział także, że Władimir Putin chce zakończenia woj...
Trump nazwał Putina „przyjacielem”, gdy spotkali się w tym tygodniu przy okazji trójstronnego spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w Shenzhen. W piątek, podczas konferencji prasowej w Białym Domu, ponownie podkreślał, jak dobre relacje łączą go z rosyjskim przywódcą.
Czytaj więcej
Administracja Donalda Trumpa naciska na Ukrainę, by zawarła porozumienie pokojowe z Rosją najpóźniej na początku stycznia. Waszyngton chce doprowad...
– Mam fantastyczne relacje z Putinem. To bardzo dobrze. Mam fantastyczne relacje z prezydentem Xi. To również dobrze. I dzięki temu nasz kraj jest bezpieczny – powiedział dziennikarzom. – Macie ogromne szczęście, że macie kogoś, kto utrzymuje relacje z przywódcami najpotężniejszych państw świata – kontynuował.
Dodał, że zarówno Zełenski, jak i Putin chcą zakończenia wojny, ale „nie wiedzą, jak to zrobić”.
Wypowiedzi te padły po zmasowanych rosyjskich atakach na Ukrainę, przeprowadzonych w nocy z czwartku na piątek. W Kijowie zginęło co najmniej siedem osób, a strategiczne mosty na Dnieprze zostały uszkodzone.
Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas ostrzału Rosja użyła ponad 400 dronów uderzeniowych i ponad 110 pocisków rakietowych. Określił go jako „jeden z największych ataków” od początku wojny.
Czytaj więcej
„Dzień Putina”, „trzy bratnie dusze” i „koalicja bezsilnych” – niemiecka prasa ostro komentuje szczyt Trumpa, Xi i Putina w Chinach. Dzienniki pisz...
– Absolutnie wszystkie cele stanowiła zwykła infrastruktura cywilna – obiekty, od których dosłownie zależy codzienne życie ludzi. Infrastruktura energetyczna, logistyczna – mosty na Dnieprze, infrastruktura kolejowa – napisał w mediach społecznościowych.
Ataki nastąpiły po ostrzeżeniu Putina, który zapowiedział, że nie będzie „żadnych negocjacji” w sprawie częściowego zawieszenia broni z Ukrainą. Rosyjski przywódca zajął takie stanowisko po ukraińskich uderzeniach na Most Krymski, mający dla niego szczególne znaczenie. W ich wyniku zniszczona została znaczna część konstrukcji.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas