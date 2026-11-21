Porównania spotkania Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina w Chinach do konferencji jałtańskiej z 1945 r., od których roiło się w polskich i zagranicznych mediach, od początku pochlebiały przywódcom USA, Chin i Rosji. Roosevelt, Churchill i Stalin, spotykając się w lutym 1945 r. w pałacu cesarskim w Liwadii, kilka miesięcy później odniosą ostateczne zwycięstwo w II wojnie światowej. W Shenzhen spotkali się natomiast przywódcy, którzy nie odnieśli żadnego zwycięstwa militarnego. Wręcz przeciwnie.