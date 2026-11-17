Przyznaję, że trochę się bałem. Bałem się, że gdy liczba uczestników Marszu Niepodległości przekroczy jakąś magiczną granicę, nieznaną ani uczestnikom, ani policji, wtedy w maszerujący tłum wstąpi duch walki, rozdepczą wątłe kordony i pójdą w miasto czynić swoje porządki pod niesionym w pochodzie hasłem MEWA (Make Europa White Again). Może ta liczba wynosiła ćwierć miliona, może pół… Nikt nie wie i już nigdy się nie dowie, bo chwila minęła, jak zawsze ulotnie bezpowrotna.

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Dlaczego to my mamy się zawsze bać? Niech się oni boją!

Podobnie bałem się, że marsz niespodziewanie zmieni kierunek i pójdzie pod przewodem prezydenta (on już tam był!) w Aleję Szucha i rozdepcze jeszcze bardziej lichy kordon pod wiadomym Trybunałem. Wszak śpiewamy w naszym hymnie narodowym: „Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy”. Tylko nie mógł przewidzieć autor tych słów, jakiego „bonapartka” wybierze sobie grupa młodszych o 200 lat potomków i do jakich podłości okaże się zdolna pod tak dobranym „przewodem”.

Bałem się wreszcie, że wśród przewalających się Mostem Poniatowskiego tłumów wciąż krąży zły duch krakowskiego zamachu sprzed kilku dni, rozglądający się, kogo by jeszcze pożreć. Bałem się wreszcie, że… dość tych obaw! Chwila minęła jak zawsze ulotnie i bezpowrotnie, bo przyszłość z tą samą co zawsze nieuchronnością przelewa się w teraźniejszość, a droga powrotna nie istnieje. „Dlaczego to my mamy się zawsze bać?” – jak słusznie zawołał kiedyś pewien mądry i dzielny człowiek. „Niech się oni boją!”.

W wyborach parlamentarnych 2027 staną naprzeciw siebie dwie zupełnie różne Polski

Bo oto stają naprzeciw siebie dwa zupełnie różne obrazy Polski i tylko od użytku, jaki zrobimy z naszych kartek wyborczych za niespełna rok, zależy przyszłość. Czy będzie to Polska zamkniętych granic i porzuconego – po wyjściu z Unii – przemysłu, skłócona z Europą, coraz milej spoglądająca na Kreml zamiast na przebrzydły Berlin i wrogą Brukselę? Będzie to kraj taniej energii, bo wytwarzanej z węgla, ale powodującej przez to coroczną śmierć kilkudziesięciu tysięcy obywateli zatrutych spalinami; to jakby pozwolić dalej bezkarnie strzelać zamachowcowi z Krakowa, ale przy takiej śmierci nie płynie krew i policja nie ma nic do roboty. Zatruci naszymi wyziewami w sąsiednich krajach niech siedzą cicho, bo na tym polega nasza suwerenność.

Ludziom o wiele łatwiej jest wołać „tak!” albo „nie!”; „niech żyje!” albo „zdrajca!”. Dlatego są głośniejsi i wydaje się, że jest ich więcej. Jednak tylko ludzie rozumni potrafią spokojnie powiedzieć: „tak, ale…” albo „nie, chociaż…”. Za cicho na wiec, wystarczająco na wybory. Dlatego nas jest więcej, to niech oni się boją!