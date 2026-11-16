Tam, gdzie zaczynała się historia polskiego Kościoła, powoli rozpoczyna się jego przyspieszone wygasanie. Poznań, który zasłynął pierwszą, nigdy niewyjaśnioną do końca, aferą z metropolitą predatorem seksualnym, teraz staje się słynny z powodu pazerności, jaka charakteryzuje kolejnych metropolitów. I z wykorzystaniem tej pazerności (a może szczerym przekonaniem, że w ten sposób buduje się potęgę Kościoła…) przez polityków PiS. I nie ma co ukrywać, że afera ujawniona dziś przez „Rzeczpospolitą”, będzie kolejnym gwoździem do laicyzacyjnej trumny, który – nie bez udziału życzliwej Kościołowi prawicy – wbija sobie sama archidiecezja poznańska.