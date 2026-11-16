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Michał Szułdrzyński: Tusk i Nawrocki nie chcą żadnych rozmów o Trybunale. Nie dajmy się zwieść

Donald Tusk i Karol Nawrocki deklarują chęć dialogu, ale ich działania tylko pogłębiają kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Obaj wolą polityczną kontrolę nad TK niż kompromis. Bez konstytucyjnego resetu Polska pozostanie zakładnikiem tego konfliktu.

Publikacja: 16.11.2026 05:23

Tusk i Nawrocki zrobili w ostatnim czasie najwięcej, by doprowadzić do eskalacji sporu o TK - pisze

Tusk i Nawrocki zrobili w ostatnim czasie najwięcej, by doprowadzić do eskalacji sporu o TK - pisze Michał Szułdrzyński

Foto: PAP/Leszek Szymański

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Michał Szułdrzyński

Im bardziej premier Donald Tusk zaprasza prezydenta Karola Nawrockiego na spotkanie, nawet do własnego domu, z rodziną, na święta, tym bardziej oczywisty jest dramatyczny konflikt polityczny dzielący elity polityczne. Symetrystycznie dodam, że im więcej konsultacji w sprawie rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego będzie proponował prezydent Karol Nawrocki, tym większą można mieć pewność, że nie jest on zainteresowany żadnym kompromisem.

Bo to właśnie Tusk i Nawrocki zrobili w ostatnim czasie najwięcej, by doprowadzić do eskalacji sporu o TK. To przez nich nie jest to dziś instytucja ciesząca się powszechnym szacunkiem. Stan ten trwa oczywiście już od kilku lat, duża w tym zasługa poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego. Niemniej nocna zmiana w asyście policji, która się dokonała tuż przed Wszystkich Świętych, nie przybliżyła nas ani o krok do tego, by tę instytucję szanowali wszyscy.

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