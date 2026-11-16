Im bardziej premier Donald Tusk zaprasza prezydenta Karola Nawrockiego na spotkanie, nawet do własnego domu, z rodziną, na święta, tym bardziej oczywisty jest dramatyczny konflikt polityczny dzielący elity polityczne. Symetrystycznie dodam, że im więcej konsultacji w sprawie rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego będzie proponował prezydent Karol Nawrocki, tym większą można mieć pewność, że nie jest on zainteresowany żadnym kompromisem.

Bo to właśnie Tusk i Nawrocki zrobili w ostatnim czasie najwięcej, by doprowadzić do eskalacji sporu o TK. To przez nich nie jest to dziś instytucja ciesząca się powszechnym szacunkiem. Stan ten trwa oczywiście już od kilku lat, duża w tym zasługa poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego. Niemniej nocna zmiana w asyście policji, która się dokonała tuż przed Wszystkich Świętych, nie przybliżyła nas ani o krok do tego, by tę instytucję szanowali wszyscy.