Spotkanie z przedstawicielami środowisk politycznych ws. uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się w poniedziałek, o godz. 14 w Belwederze – przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

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Trybunał Konstytucyjny. Karol Nawrocki zaprasza polityków na spotkanie w Belwederze

O tym, że prezydent Karol Nawrocki zaprasza na poniedziałek przedstawicieli środowisk politycznych, by porozmawiać o uzdrowieniu sytuacji w TK, Leśkiewicz informował w czwartek. Jak dodał, do prowadzenia spotkania wyznaczony został szef KPRP Zbigniew Bogucki. Zapowiedział, że zaproszenia na spotkanie trafią do wszystkich sił parlamentarnych jeszcze w czwartek.

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W piątek rzecznik prezydenta był pytany w Radiu Wnet o szczegóły poniedziałkowego spotkania.

– To spotkanie odbędzie się w poniedziałek, o godz. 14 w Belwederze – powiedział Leśkiewicz. Jak dodał, zaproszenie – tak jak zapowiadano – „dostali przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych”.

Rzecznik prezydenta został też zapytany o deklarację polityków Lewicy, którzy zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w spotkaniu.

– To w ogóle go nie dziwi – odparł Leśkiewicz. – Ten duch postkomunistyczny unosi się nad środowiskiem Lewicy, no ale trudno się temu dziwić, skoro postkomunista Włodzimierz Czarzasty jest liderem tego środowiska – stwierdził.

Jak zaznaczył, poniedziałkowe spotkanie będzie okazją do rozmowy o tym, „co dzieje się wokół i w samym Trybunale Konstytucyjnym”. – Nie będziemy kładli swojej propozycji, to przede wszystkim potrzeba rozmowy na temat uzdrowienia (tej sytuacji – PAP). Nie resetu – zaznaczył Leśkiewicz.

Spotkanie o Trybunale Konstytucyjnym bez Karola Nawrockiego

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał w piątek w telewizji wPolsce24, że poniedziałkowe spotkanie będzie prowadzone przez niego, a prezydent Nawrocki nie będzie na nim obecny. Poinformował też, że na spotkanie zostało zaproszone również koło senackie Nowa Polska-Centrum.

Z czwartkowych ustaleń PAP wynika, że politycy Lewicy nie zamierzają przyjść na poniedziałkowe spotkanie ws. TK, a Koalicja Obywatelska czeka na zaproszenie. Obecni mają być politycy PSL, Polski 2050, Razem, Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości i Rozwoju Plus.

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski uznał to za uzurpację. Również prezydent Nawrocki stwierdził wtedy m.in. że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Z kolei premier Donald Tusk oświadczył m.in., że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, „zostali zaatakowani”.

W czwartek premier podkreślił, że „sprawa jest rozstrzygnięta, jeśli chodzi o TK”. „W tym sensie rozstrzygnięta, że mamy Trybunał, będzie wydawał orzeczenia, mam taką nadzieję. Bardzo wielu obywateli czeka na orzeczenia i interpretacje ze strony TK” – zaznaczył.