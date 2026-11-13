Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump udzielił wywiadu Stephenowi A. Smithowi, prowadzącemu program „Straight Shooter” w Fox News. Rozmowa dotyczyła kilku kwestii, w tym między innymi sytuacji Partii Republikańskiej po porażce w wyborach uzupełniających do Kongresu.

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Donald Trump mówił o Baracku Obamie. „Zdobyłem znacznie więcej głosów niż on”

W pewnym momencie dziennikarz zapytał Trumpa o hipotetyczny pojedynek wyborczy z byłym prezydentem Barackiem Obamą, gdyby obaj politycy mogli ubiegać się o trzecią kadencję w Białym Domu.

Trump odpowiedział, że uzyskał znacznie więcej głosów niż Obama, a także ustanowił rekordy poparcia w niektórych stanach. – Zdobyłem znacznie więcej głosów niż on, również w poszczególnych stanach. Mam większość rekordów w dużych stanach. Jeśli spojrzeć na Teksas, mam tam rekord wszech czasów. Na Florydzie również – przekonywał amerykański prezydent.

Smith zapytał następnie wprost, czy oznacza to, że Trump uważa, iż pokonałby Obamę w wyborach. – Tak, myślę, że bez trudu bym go pokonał – odpowiedział Trump.

Trump krytykuje prezydenturę Obamy. „Jest mocno przereklamowany”

Gdy prowadzący zareagował niedowierzaniem na deklarację prezydenta, Trump ostro zaczął krytykować byłego przywódcę USA. – Uważam, że jest mocno przereklamowany – stwierdził.

Poproszony o rozwinięcie tej opinii, Trump ocenił, że Obama nie był dobrym prezydentem, a jego działalność przyczyniała się do dzielenia amerykańskiego społeczeństwa.

Jednocześnie przekonywał, że jego własna prezydentura przynosi odwrotny skutek – według Trumpa osiągane przez niego sukcesy pozwalają jednoczyć Amerykanów.

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Barack Obama wspierał Demokratów w wyborach do Senatu

Barack Obama pozostaje popularną postacią w Partii Demokratycznej i aktywnie angażował się w kampanię przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu.

Były prezydent wspierał między innymi kandydatów, którzy ostatecznie zwyciężyli w wyborach do Senatu USA. Wśród nich znaleźli się Sherrod Brown z Ohio oraz Abdul El-Sayed z Michigan.

Stacja Fox News zwróciła się do biura Baracka Obamy oraz Białego Domu z prośbą o komentarz do wypowiedzi Trumpa. Do czasu publikacji materiału nie otrzymała jednak odpowiedzi.