Ankietowanym zadano pytanie: gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to, na którą partię oddałbyś głos?

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KO umacnia się na fotelu lidera. PiS wciąż w tyle

Na czele zestawienia utrzymuje się Koalicja Obywatelska, dla której poparcie zadeklarowało 34,06 proc. respondentów. To wzrost o 0,62 p.p.

Prawo i Sprawiedliwość uplasowało się na drugim miejscu z wynikiem 22,09 proc. (minus 0,26 p.p.).

Konfederacja zyskuje w oczach wyborców. Kto jeszcze wejdzie do Sejmu?

Dalej znalazła się Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą wskazało 13,15 proc. ankietowanych (wzrost o 0,91 p.p.).

Konfederację Korony Polskiej wybrało 8,52 proc. badanych (wzrost o 0,68 p.p.).

Ostatnią partią, która znalazłaby się w parlamencie, jest Nowa Lewica z poparciem na poziomie 7,01 proc. (minus 0,09 p.p.).

Bolesny spadek ugrupowania Morawieckiego. Próg wyborczy poza zasięgiem?

Partia Razem została wskazana przez 4,46 proc. badanych; Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego – 4,42 proc., PSL – 3,34 proc., Polska 2050 Szymona Hołowni – 1,59 proc., Unia Centrum – 0,43 proc. Inne partie wskazało 0,93 proc. ankietowanych.

Jak wskazał „Super Express”, największy spadek odnotował Rozwój Plus – 0,77 p.p.

Badanie wykonano 9 i 10 listopada na próbie 1052 dorosłych Polaków.