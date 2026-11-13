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Paweł Wojciechowski: Demokracja fiskalna

Dziś pożyczamy od przyszłych pokoleń nie tylko pieniądze. Pożyczamy również część ich prawa do decydowania o przyszłych wydatkach państwa.

Publikacja: 13.11.2026 05:06

Minister finansów Andrzej Domański

Minister finansów Andrzej Domański

Foto: Simon Wohlfahrt/Bloomberg

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Paweł Wojciechowski

Niemal 20 lat temu ekonomista C. Eugene Steuerle zwrócił uwagę na niepokojący paradoks: państwa mogą stawać się coraz zamożniejsze, a jednocześnie tracić nie tylko swobodę finansową, ale także część demokracji. Rosnące koszty obsługi długu i sztywne wydatki pochłaniają coraz większą część dochodów publicznych, ograniczając swobodę decyzji kolejnych rządów.

Co to jest demokracja fiskalna

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