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Minister finansów Andrzej Domański
Niemal 20 lat temu ekonomista C. Eugene Steuerle zwrócił uwagę na niepokojący paradoks: państwa mogą stawać się coraz zamożniejsze, a jednocześnie tracić nie tylko swobodę finansową, ale także część demokracji. Rosnące koszty obsługi długu i sztywne wydatki pochłaniają coraz większą część dochodów publicznych, ograniczając swobodę decyzji kolejnych rządów.
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