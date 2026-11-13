Niemal 20 lat temu ekonomista C. Eugene Steuerle zwrócił uwagę na niepokojący paradoks: państwa mogą stawać się coraz zamożniejsze, a jednocześnie tracić nie tylko swobodę finansową, ale także część demokracji. Rosnące koszty obsługi długu i sztywne wydatki pochłaniają coraz większą część dochodów publicznych, ograniczając swobodę decyzji kolejnych rządów.

Co to jest demokracja fiskalna