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Zuzanna Kowalik: Stary system kontra nowy model pracy. Polskie zmagania z dyrektywą platformową

Po wielu miesiącach oczekiwania pojawił się projekt ustawy wdrażającej do polskiego prawa tzw. dyrektywę platformową. Czeka nas rewolucja czy to mała korekta - zastanawia się ekspertka IBS?

Publikacja: 08.11.2026 13:00

Zuzanna Kowalik: Stary system kontra nowy model pracy. Polskie zmagania z dyrektywą platformową

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

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Zuzanna Kowalik

Czasu nie zostało wiele: termin implementacji dyrektywy 2024/2831 upływa 2 grudnia 2026 r. Ma przede wszystkim ułatwić prawidłowe ustalanie statusu zatrudnienia osób pracujących za pośrednictwem platform, zwiększyć przejrzystość zarządzania algorytmicznego i wzmocnić ochronę osób wykonujących taką pracę.

Projekt doczekał się wielu komentarzy i uwag. Organizacje pracodawców ostrzegają przed nadmierną regulacją, niejasnością definicji i tworzeniem szczególnego reżimu tylko dla pracy platformowej. Związki zawodowe obawiają się z kolei, że mechaniczne przeniesienie minimalnych wymogów dyrektywy nie wystarczy, żeby realnie zmienić sytuację osób pracujących przez platformy. Solidarność zwraca uwagę, że polska ustawa powinna nie tylko wdrożyć dyrektywę, ale również dostosować jej rozwiązania do specyfiki polskiego rynku pracy, w tym rozpowszechnienia umów cywilnoprawnych i pośredników.

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