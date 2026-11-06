Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób generatywna sztuczna inteligencja zmienia układ sił na rynku rekrutacji online.

Jakie strategie wdrażają liderzy branży, by odpowiedzieć na wyzwania związane z rozwojem AI.

Na czym polega zmiana w poszukiwaniu pracy i jaką rolę odgrywają w tym procesie agenci AI.

Dlaczego ustrukturyzowane dane stają się kluczowym zasobem w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

LinkedIn, Pracuj.pl, Go Work, OLX Praca i Jooble tworzą od kilku lat pierwszą piątkę najbardziej popularnych portali pracy w Polsce – wynika z udostępnionych „Rzeczpospolitej” wyników badań Mediapanel Gemius/PBI za wrzesień w latach 2024–2026. Amerykański LinkedIn, który wystartował w 2003 r. jako biznesowy serwis społecznościowy ułatwiający profesjonalne kontakty (lecz szybko zaczął rozwijać także usługi rekrutacji), jeszcze wiosną 2019 i 2020 r. przegrywał z czołowymi portalami pracy, w tym z Pracuj.pl czy OLX Praca.

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LinkedIn wyprzedził portale pracy. Teraz sam ma nowego rywala

Jak jednak zaznacza Anna Miotk, dyrektor ds. komunikacji w PBI, dostępne dane pokazują, że od końca 2021 r. LinkedIn jest u nas na szczycie rankingu serwisów w kategorii praca, chociaż jego główni rywale też mają miliony użytkowników. Tegoroczne badanie agencji zatrudnienia Gi Group pokazało, że to portale rekrutacyjne pozostają w Polsce najważniejszym źródłem ofert pracy. Ankietowani pracownicy wskazywali je znacznie częściej (ponad 55 proc.) niż serwisy społecznościowe takie jak LinkedIn czy Facebook (29 proc.), których silnym atutem jest dotarcie do tzw. biernych kandydatów, którzy nie przeglądają ofert i nie wysyłają CV.

Jednak amerykański serwis HR, Reworked, zwraca uwagę, że po tym, jak GenAI sprawiła, że portale pracy i LinkedIn zostały wręcz zalane aplikacjami generowanymi i rozsyłanymi z pomocą narzędzi sztucznej inteligencji, nadchodzi nowy trend. Odczuwają go już e-sklepy i platformy e-commerce, bo kupujący, zamiast szukać produktów coraz częściej zdają się na rekomendacje systemów LLM, takich jak ChatGPT czy Gemini.

AI może szukać pracy za kandydatów. Portale szykują odpowiedź

Na branżowych portalach HR coraz częściej pojawiają się opinie, że również w rekrutacji narzędzia oparte na AI radykalnie zmienią sposób poszukiwania pracy i pracowników, bo z systemów LLM korzystają zarówno kandydaci, jak i też rekruterzy, a ci pierwsi z pomocą agentów mogą sami wyławiać oferty z firmowych zakładek kariera. Do tego doszła zapowiedź uruchamianej w tym roku przez OpenAI superplatformy do rekrutacji, która ma dobić serwisy pracy. Jak jednak przypomina Thomas Sveum, prezes norweskiego portalu z ofertami pracy w startupach The Hub, miały to już zrobić LinkedIn czy Facebook, ale choć wywołały sporo zamieszania i problemy części serwisów, to duzi gracze nadal mają silną pozycję na rynku.

I sami na coraz większą skalę wykorzystują rozwiązania AI – jak zaznaczał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Christian Gisy, dyrektor generalny Grupy OLX, międzynarodowej sieci platform ogłoszeniowych i e-commerce. Dla firmy, która w sztuczną inteligencję inwestuje już od ośmiu lat, praca jest jedną z trzech kluczowych kategorii ogłoszeń internetowych – obok motoryzacji i nieruchomości. Potwierdziła to niedawna konferencja, podczas której spółka przedstawiła kilka nowych rozwiązań AI wprowadzanych na platformach e-commerce oraz wspierających kandydatów do pracy (CV Optimiser i AI Interviewer).

Według Christiana Gisy słabość firm, które zasadniczo działały jako portale z ofertami pracy, polegała na tym, że długo skupiały się na publikacji ogłoszeń, zamiast starać się rozwiązywać problemy swoich użytkowników i klientów. A im nie tyle chodzi o dużą liczbę kandydatów, ile o wybór tych najlepiej dopasowanych do potrzeb. – To jeden z powodów, dla których OLX Praca dobrze sobie radzi, ponieważ naprawdę staramy się rozwiązywać trudne problemy – twierdzi szef Grupy OLX, zapewniając, że nie obawia się konkurencji agentów AI działających w imieniu kandydatów czy rekruterów.

Foto: Rzeczpospolita

Walka o uwagę algorytmów

Co prawda ich udział w wyszukiwaniu ogłoszeń będzie rósł, lecz można potraktować to jako nową szansę dla platform handlowych i serwisów pracy. – Systemy LLM wspierające użytkowników będą szukać jak najlepszej transakcji po jak najlepszej cenie i będą działać bardzo wydajnie. Jeśli więc platformy, które mają bardzo wiele danych, udostępnią je we właściwy sposób, to agent użytkownika odnajdzie ich agenta – wyjaśnia Christian Gisy.

Szef Grupy OLX (która ma już kilkanaście rozwiązań opartych na agentach AI) twierdzi, że to jest zasadniczy powód, dla którego firma już wiele lat temu zaczęła inwestować w strukturę danych i zarządzanie danymi, tak by dzięki uczeniu maszynowemu i dużym modelom językowym można było mieć do tych danych dostęp. – Jeśli zrobimy to we właściwy sposób, zyskamy przewagę nad konkurencją, ponieważ nie każdy będzie w stanie zrobić to na dużą skalę – przewiduje Christian Gisy., ponieważ nie każdy będzie w stanie zrobić to na dużą skalę – przewiduje Christian Gisy.

Fakt, że coraz częściej początkiem poszukiwania pracy nie jest przeglądanie ogłoszeń, a rozmowa z narzędziem AI, zauważa też giełdowy potentat rekrutacji online Grupa Pracuj (właściciel Pracuj.pl). – Widzimy, że AI staje się rosnącym źródłem aplikacji. Na razie skala tego zjawiska jest niewielka, ale wyraźnie rośnie, dlatego chcemy być przygotowani na coraz większą rolę tego kanału w poszukiwaniu pracy – twierdzi Anna Goreń, ekspertka ds. PR w Pracuj.pl.

Co setna aplikacja w trybie AI

Szacując, że obecnie z tego kanału pochodzi mniej niż 1 proc. wszystkich aplikacji, spółka chce być w nim obecna. Dba więc o to, aby oferty oraz tworzone przez nią treści poradnikowe i informacyjne były widoczne i polecane w odpowiedziach generowanych przez AI, a także monitoruje częstotliwość oraz pozycję cytowań Grupy Pracuj w odpowiedziach LLM-ów.

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– Według naszych pomiarów Grupa Pracuj zajmuje czołowe miejsca pod względem widoczności w odpowiedziach AI dla kluczowych zapytań związanych z poszukiwaniem pracy i rozwojem kariery – zaznacza Anna Goreń, dodając, że spółka inwestuje też w rozwiązania pozwalające kandydatom wyszukiwać konkretne oferty z pomocą narzędzi AI. Jednym z nich jest integracja jej skierowanego do kandydatów z branży IT serwisu theprotocol.it z ChatGPT. (Użytkownik może opisać w ChatGPT swoje wymagania i w odpowiedzi otrzymuje dopasowane oferty z theprotocol.it).

Podobny sposób wyszukiwania poprzez Tryb AI spółka rozwija też w Pracuj.pl, oceniając, że dzięki takiej wyszukiwarce konwersacyjnej użytkownik łatwiej dociera także do ofert, których wcześniej mógłby nie brać pod uwagę. Do tego dochodzą narzędzia AI, które pomagają przy aplikowaniu i przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej. – Widzimy już wymierny efekt tych rozwiązań: w ciągu 12 miesięcy nawet ponad 1,5 mln dodatkowych aplikacji w Pracuj.pl – dodaje Anna Goreń.