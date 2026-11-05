49-letni Luis Benítez Alcántara został zatrzymany w niedzielę w Kolumbii. Amerykańska prokuratura postawiła mu dziewięć zarzutów dotyczących pomagania sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Jak podaje Reuters, sędzia miał przyjąć 2 mln dolarów łapówki za uwolnienie Andrew Clarka, domniemanego handlarza narkotykami i zastępcy Ryana Weddinga, byłego kanadyjskiego snowboardzisty olimpijskiego.

Były olimpijczyk oskarżony o handel kokainą i zabójstwa

Według aktu oskarżenia 24 lutego 2025 r., w dniu otrzymania pełnej kwoty łapówki, Benítez zgodził się na zwolnienie Clarka za kaucją i nakazał wypuszczenie go na wolność.

Kilka dni później Clark został ponownie zatrzymany i przewieziony do Stanów Zjednoczonych, gdzie toczy się przeciwko niemu postępowanie.

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Ryan Wedding, który znajdował się na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych przestępców FBI, jest oskarżony w USA o udział w procederze przemytu kokainy i zabójstwa.

W styczniu nie przyznał się do winy w związku z 17 zarzutami dotyczącymi poważnych przestępstw. Wyznaczono dwa terminy jego procesów: 31 marca i 26 października 2027 r.

USA wystąpią o ekstradycję meksykańskiego sędziego

Amerykańskie władze zamierzają wystąpić do Kolumbii o ekstradycję Beníteza. W przypadku skazania grozi mu do 15 lat więzienia za każdy z dziewięciu zarzutów.

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Skorumpowani urzędnicy publiczni, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, którzy pomagają handlarzom narkotyków działającym na terenie Stanów Zjednoczonych, staną przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości oświadczył prokurator generalny USA Todd Blanche.

Meksykańskie Federalne Centrum Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych nie odpowiedziało na prośbę Reutersa o komentarz. Agencji nie udało się również skontaktować z zatrzymanym sędzią.