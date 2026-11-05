49-letni Luis Benítez Alcántara został zatrzymany w niedzielę w Kolumbii. Amerykańska prokuratura postawiła mu dziewięć zarzutów dotyczących pomagania sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

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Jak podaje Reuters, sędzia miał przyjąć 2 mln dolarów łapówki za uwolnienie Andrew Clarka, domniemanego handlarza narkotykami i zastępcy Ryana Weddinga, byłego kanadyjskiego snowboardzisty olimpijskiego.

Były olimpijczyk oskarżony o handel kokainą i zabójstwa

Według aktu oskarżenia 24 lutego 2025 r., w dniu otrzymania pełnej kwoty łapówki, Benítez zgodził się na zwolnienie Clarka za kaucją i nakazał wypuszczenie go na wolność.

Kilka dni później Clark został ponownie zatrzymany i przewieziony do Stanów Zjednoczonych, gdzie toczy się przeciwko niemu postępowanie.

Ryan Wedding, który znajdował się na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych przestępców FBI, jest oskarżony w USA o udział w procederze przemytu kokainy i zabójstwa.

W styczniu nie przyznał się do winy w związku z 17 zarzutami dotyczącymi poważnych przestępstw. Wyznaczono dwa terminy jego procesów: 31 marca i 26 października 2027 r.

USA wystąpią o ekstradycję meksykańskiego sędziego

Amerykańskie władze zamierzają wystąpić do Kolumbii o ekstradycję Beníteza. W przypadku skazania grozi mu do 15 lat więzienia za każdy z dziewięciu zarzutów.

– Skorumpowani urzędnicy publiczni, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, którzy pomagają handlarzom narkotyków działającym na terenie Stanów Zjednoczonych, staną przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości – oświadczył prokurator generalny USA Todd Blanche.

Meksykańskie Federalne Centrum Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych nie odpowiedziało na prośbę Reutersa o komentarz. Agencji nie udało się również skontaktować z zatrzymanym sędzią.