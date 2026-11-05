Prezydent Paragwaju Santiago Pena
Prezydent Paragwaju Santiago Peña zrezygnował w czwartek z pełnionej funkcji w związku z kryzysem wywołanym bankructwem banku internetowego Ueno. Opozycja zarzucała mu konflikt interesów, nieprawidłowości finansowe oraz próbę zatajenia informacji dotyczących sytuacji banku.
– Robię to dla stabilności naszego kraju, pokoju społecznego i biorąc pod uwagę konieczność utrzymania instytucji demokratycznych – powiedział Peña w nagraniu opublikowanym w czwartek.
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Obowiązki prezydenta ma przejąć wiceprezydent Pedro Alliana.
Do dymisji szefa państwa doszło w momencie, gdy opozycja zwołała nadzwyczajne posiedzenie parlamentu, aby rozpocząć procedurę impeachmentu. Przeciwnicy Peni oskarżali go o konflikt interesów, nielegalne wykorzystywanie funduszy emerytalnych oraz próbę ukrywania informacji związanych z bankiem Ueno. Instytucja zarządzała środkami publicznymi o wartości blisko 850 mln dolarów. Protestujący żądali rezygnacji prezydenta.
Santiago Peña jest politycznym sojusznikiem prezydenta USA Donalda Trumpa.
We wtorek Bank Centralny Paragwaju (BCP) przejął kontrolę nad Ueno i wszczął wobec niego procedurę upadłościową. Decyzja ta pozbawiła możliwości wypłacania pieniędzy około 3 mln klientów. To niemal połowa spośród 6,5 mln mieszkańców kraju.
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– Moim największym życzeniem jest zagwarantowanie zwrotu tych środków, zapewnienie prawidłowego działania funduszu gwarantowania depozytów oraz ochrona pieniędzy publicznych i zasobów należących do wszystkich Paragwajczyków – podkreślił Peña.
Peña, który pełnił w przeszłości funkcję ministra finansów tego kraju, posiadał udziały w holdingu kontrolującym Ueno do ubiegłego roku. Bank należał do istotnych instytucji sektora finansowego Paragwaju. W połowie 2026 roku obsługiwał 2,94 mln klientów, czyli blisko połowę ludności kraju.
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