Demokrata Gregory Meeks, czarnoskóry adwokat z Nowego Jorku, który utrzymał swój mandat w Izbie Reprezentantów, jest typowany na nowego przewodniczącego komisji spraw zagranicznych niższej izby Kongresu. Pozwoli mu to ustalać agendę prac. Do tej pory wierni Donaldowi Trumpowi republikanie właśnie w ten sposób blokowali inicjatywy ustawodawcze korzystne dla Kijowa. Meeks zapowiedział, że w pierwszej kolejności rozpatrzony zostanie projekt, który uniemożliwi Rosji sprzedaż na rynkach międzynarodowych paliw. Potem ma się pojawić propozycja wznowienia wsparcia finansowego USA dla Kijowa, którą prezydent całkowicie wstrzymał po powrocie do Białego Domu 20 stycznia zeszłego roku.