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Demokraci mogą pozbawić Trumpa znaczenia w oczach Putina i Xi

Wznowienie pomocy Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy i wstrzymanie wojny z Iranem mogą okazać się pierwszymi efektami wtorkowej porażki republikanów w wyborach do Kongresu.

Publikacja: 05.11.2026 18:24

Xi Jinping może zacząć postrzegać Donalda Trumpa inaczej po wyborach do Kongresu

Xi Jinping może zacząć postrzegać Donalda Trumpa inaczej po wyborach do Kongresu

Foto: PAP

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Jędrzej Bielecki

Demokrata Gregory Meeks, czarnoskóry adwokat z Nowego Jorku, który utrzymał swój mandat w Izbie Reprezentantów, jest typowany na nowego przewodniczącego komisji spraw zagranicznych niższej izby Kongresu. Pozwoli mu to ustalać agendę prac. Do tej pory wierni Donaldowi Trumpowi republikanie właśnie w ten sposób blokowali inicjatywy ustawodawcze korzystne dla Kijowa. Meeks zapowiedział, że w pierwszej kolejności rozpatrzony zostanie projekt, który uniemożliwi Rosji sprzedaż na rynkach międzynarodowych paliw. Potem ma się pojawić propozycja wznowienia wsparcia finansowego USA dla Kijowa, którą prezydent całkowicie wstrzymał po powrocie do Białego Domu 20 stycznia zeszłego roku.

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