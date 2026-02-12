MRPiPS ma przedstawić projekt wdrażający dyrektywę platformową do końca marca
Według szacunków przepisy dyrektywy platformowej będą dotyczyć nawet 43 mln pracowników w Unii Europejskiej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało portal PulsHR.pl, że prace nad ich wdrożeniem do polskiego prawa są już na ostatniej prostej.
Według wcześniejszych zapowiedzi, projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę platformową miał być gotowy w drugiej połowie 2025 roku. Prace nad nim jednak się przedłużyły i ostatecznie ma on trafić do konsultacji w I kwartale 2026 r.
– W ministerstwie trwają obecnie zaawansowane prace analityczne oraz legislacyjne przygotowujące do jej wdrożenia. Dyrektywa zostanie implementowana w drodze przyjęcia odrębnej ustawy, która kompleksowo ureguluje kwestie wchodzące w jej zakres. Prowadzona jest również analiza innych obszarów prawa, które z uwagi na nowe regulacje ustawy będą wymagały nowelizacji – poinformowało portal PulsHR.pl Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ministerstwo przekazało portalowi PulsHR.pl, że swojego stanowiska w sprawie nowych przepisów nie przedstawiła dotąd strona społeczna. Przyczyną jest fakt, że związkom i pracodawcom nadal nie udało się dojść do porozumienia w kwestii szczegółów dotyczących domniemania stosunku pracy.
