Według szacunków przepisy dyrektywy platformowej będą dotyczyć nawet 43 mln pracowników w Unii Europejskiej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało portal PulsHR.pl, że prace nad ich wdrożeniem do polskiego prawa są już na ostatniej prostej.

Unijna dyrektywa platformowa wkrótce zostanie wdrożona w Polsce

Według wcześniejszych zapowiedzi, projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę platformową miał być gotowy w drugiej połowie 2025 roku. Prace nad nim jednak się przedłużyły i ostatecznie ma on trafić do konsultacji w I kwartale 2026 r.

– W ministerstwie trwają obecnie zaawansowane prace analityczne oraz legislacyjne przygotowujące do jej wdrożenia. Dyrektywa zostanie implementowana w drodze przyjęcia odrębnej ustawy, która kompleksowo ureguluje kwestie wchodzące w jej zakres. Prowadzona jest również analiza innych obszarów prawa, które z uwagi na nowe regulacje ustawy będą wymagały nowelizacji – poinformowało portal PulsHR.pl Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo przekazało portalowi PulsHR.pl, że swojego stanowiska w sprawie nowych przepisów nie przedstawiła dotąd strona społeczna. Przyczyną jest fakt, że związkom i pracodawcom nadal nie udało się dojść do porozumienia w kwestii szczegółów dotyczących domniemania stosunku pracy.

