Jak poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, śledztwo obejmuje zabicie przy użyciu broni palnej 6 osób oraz usiłowanie zabójstwa wielu innych osób - w tym funkcjonariuszy policji. W komunikacie podkreślono, że „czyn ten stanowił przestępstwo o charakterze terrorystycznym”. Decyzję taką podjął prokurator z Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie.

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Zamach w Krakowie i zabójstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim objęte jednym postępowaniem

W komunikacie na X PK podała, że śledztwo obejmuje:

- zabicie 7 listopada 2026 r. w Krakowie przy użyciu broni palnej 6 osób oraz usiłowanie zabójstwa wielu innych osób, w tym funkcjonariuszy Policji, przy czym czyn ten stanowił przestępstwo o charakterze terrorystycznym;

- zabicie 7 listopada 2026 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim 3 osób przy użyciu broni palnej (art. 148 § 3 k.k.).

„Materiał dowodowy wskazuje, iż czynów tych dokonała ta sama osoba” – dodał rzecznik.

„Prokuratorzy z różnych jednostek od początku prowadzili czynności procesowe, w tym oględziny, w Krakowie, a następnie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Czynności te trwały przez całą noc i są nadal kontynuowane” - czytamy w komunikacie PK na X.

Przypomnijmy, że w sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski Rynek i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród rannych jest dwóch policjantów.

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