Policjanci pełnią wartę w pobliżu Rynku Głównego po masowej strzelaninie w Krakowie , 8 listopada 2026 r.
Jak poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, śledztwo obejmuje zabicie przy użyciu broni palnej 6 osób oraz usiłowanie zabójstwa wielu innych osób - w tym funkcjonariuszy policji. W komunikacie podkreślono, że „czyn ten stanowił przestępstwo o charakterze terrorystycznym”. Decyzję taką podjął prokurator z Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie.
W komunikacie na X PK podała, że śledztwo obejmuje:
- zabicie 7 listopada 2026 r. w Krakowie przy użyciu broni palnej 6 osób oraz usiłowanie zabójstwa wielu innych osób, w tym funkcjonariuszy Policji, przy czym czyn ten stanowił przestępstwo o charakterze terrorystycznym;
- zabicie 7 listopada 2026 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim 3 osób przy użyciu broni palnej (art. 148 § 3 k.k.).
„Materiał dowodowy wskazuje, iż czynów tych dokonała ta sama osoba” – dodał rzecznik.
„Prokuratorzy z różnych jednostek od początku prowadzili czynności procesowe, w tym oględziny, w Krakowie, a następnie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Czynności te trwały przez całą noc i są nadal kontynuowane” - czytamy w komunikacie PK na X.
Czytaj więcej
Zamach terrorystyczny w Krakowie brutalnie kończy epokę, w której Polska uchodziła za bezpieczną wyspę. Tragedia pokazuje, że musimy zmienić myślen...
Przypomnijmy, że w sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski Rynek i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród rannych jest dwóch policjantów.
Wkrótce więcej
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas