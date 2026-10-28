Sąd Apelacyjny w Warszawie kilka dni temu rozpoznał zażalenie na wydane we wrześniu ubiegłego roku postanowienie, które umożliwiło przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na kilkugodzinne przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa. SA zdecydował o jego uchyleniu. Jak informuje RMF FM, decyzja ta wynika z tego, że „nie na wszystkie wyznaczone terminy przesłuchań (a było ich osiem) Zbigniew Ziobro nie stawił się w sposób nieusprawiedliwiony”. Na tej podstawie sąd odwoławczy uznał, że zaskarżone przez obrońcę Ziobry postanowienie „zapadło przedwcześnie i przez to niezasadnie”.

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Rozgłośnia podaje, że decyzja sądu otwiera Zbigniewowi Ziobrze możliwość ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za bezprawne naruszenie wolności. Były minister sprawiedliwości może również dochodzić rekompensaty za naruszenie dóbr osobistych, bowiem jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie były szeroko komentowane i relacjonowane przez media.

Komisja chciała przesłuchać Ziobrę w związku z wykorzystywaniem w Polsce oprogramowania Pegasus do inwigilacji m.in. przeciwników politycznych. Posiedzenie komisji, którego dotyczyło postanowienie sądu, odbyło się 29 września 2025 r. Ziobro został tego dnia zatrzymany przez policję na płycie Lotniska Chopina i doprowadzony do Sejmu, gdzie następnie przez ok. 8 godzin zeznawał przed komisją. Przyznał wówczas, że to on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Dodał, że finalna decyzja o zakupie systemu ze środków Funduszu Sprawiedliwości należała do ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Michał Wosia, który jednak „znał jego kierunkową wolę” w tym zakresie.

Decyzja sądu jest prawomocna.

Ziobro może ubiegać się o odszkodowanie. To niejedyny sukces byłego ministra

Rozgłośnia zwraca uwagę, że nie jest to jedyny sukces Zbigniewa Ziobry w ostatnich tygodniach. We wrześniu Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję w sprawie unieważnienia paszportu byłego szefa MS. Sędzia Małgorzata Jarecka w komunikacie opublikowanym na stronie WSA przekazała, że w uzasadnieniu ustnym sąd podzielił kluczowy zarzut skargi dotyczący nieprawidłowego doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Wojewoda mazowiecki wysłał zawiadomienie o wszczęciu postępowania na adres zameldowania Ziobry, mimo że wiedział, że nie przebywa on pod tym adresem.

Unieważnienie paszportu w grudniu zeszłego roku nastąpiło na wniosek Prokuratury Krajowej w związku z prowadzonym postępowaniem karnym przeciwko Zbigniewowi Ziobrze.

Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury, gdy był on szefem MS, miał popełnić łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.