Premier zarzucił poprzedniej władzy wykorzystywanie systemu Pegasus do inwigilacji opozycji i przekazanie kontroli nad zbieranymi informacjami izraelskiej firmie.

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– Właśnie zmierza do finału sprawa Pegasusa. Pamiętacie? Jeden z największych skandali w historii Polski po upadku komunizmu – stwierdził premier.

Szef rządu odniósł się do działalności służb specjalnych w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz sposobu zakupu i wykorzystywania oprogramowania Pegasus. System opracowany przez izraelską firmę NSO Group umożliwiał uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanych w telefonach osób objętych inwigilacją.

– Totalne narzędzie cybernetycznej inwigilacji. Ta firma zaoferowała system, który miał nas chronić przed agentami i służbami innych, wrogich państw – mówił Tusk.

Premier przekonywał, że w rzeczywistości system stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa danych polskich obywateli, a kontrolę nad nim zachował izraelski producent oprogramowania.

Donald Tusk: Kontrola nad systemem Pegasus pozostawała w rękach Izraela

Według premiera polskie służby nie miały pełnej kontroli nad informacjami pozyskiwanymi za pomocą Pegasusa. Jak twierdził, dane dotyczące inwigilowanych osób trafiały do strony izraelskiej.

– Kontrola nad tym narzędziem inwigilacji i śledzenia pozostawała w rękach Izraela i izraelskiej firmy – powiedział.

Tusk wskazał, że chodziło między innymi o informacje dotyczące polskich polityków opozycyjnych i niezależnych prokuratorów.

– Wszystkie możliwe dane dotyczące polskich obywateli, polskich liderów opozycji, polskich niezależnych prokuratorów trafiały na stronę izraelską, a polska strona nie miała nad tym de facto żadnej kontroli – stwierdził.

Przypomniał również, że zakup systemu sfinansowano ze środków przeznaczonych na pomoc ofiarom przestępstw.

Szef rządu zarzucił poprzedniej władzy, że narzędzie przedstawiane jako sposób ochrony państwa przed zagranicznymi zagrożeniami wykorzystywano przeciwko polskim obywatelom, w tym politykom opozycji. W swojej wypowiedzi wspomniał również o obywatelach innych państw europejskich, między innymi Francji i Niemiec.

Komisja śledcza kończy prace nad Pegasusem. Premier oskarża służby z czasów PiS

Tusk odniósł się także do odpowiedzialności osób, które w okresie rządów PiS kierowały służbami specjalnymi oraz resortem sprawiedliwości.

Wskazał między innymi na kierownictwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wywiadu, a także przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości.

– Wyobraźcie sobie, ludzie odpowiedzialni za sprawiedliwość oddali w ręce obcego państwa, Izraela, dziesiątki tysięcy danych, danych wrażliwych polskich obywateli, nie mając nad tym żadnej kontroli – powiedział premier.

Wypowiedź Tuska pojawiła się w dniu zaplanowanej prezentacji sprawozdania sejmowej komisji śledczej badającej zakup i wykorzystywanie Pegasusa. W poniedziałek 12 października, komisja ma przedstawić efekty blisko dwóch lat pracy. Posiedzenie zaplanowano na godz. 12.

Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka zapowiedziała przedstawienie raportu obejmującego część jawną i niejawną. Dokument ma wskazać nieprawidłowości dotyczące zakupu, finansowania i stosowania oprogramowania. Komisja zapowiada także kolejne zawiadomienia do prokuratury.

Sroka mówiła wcześniej w Polskim Radiu, że system został zakupiony, zainstalowany i wykorzystywany przez polskie służby bez wymaganej akredytacji, a jeden z jego elementów pozostawał pod kontrolą izraelskiego producenta.