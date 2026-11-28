Dziennikarz „Rzeczpospolitej” Piotr Szymaniak laureatem Złotej Wagi 2026
Statuetkę dziennikarzowi „Rzeczpospolitej” wręczył 27 listopada 2026 r. adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Uroczystość odbyła się podczas gali w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, zorganizowanej z okazji jubileuszu 50-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej.
– Złota Waga to wyróżnienie szczególne. Naczelna Rada Adwokacka przyznaje je dziennikarzom, którzy swoją codzienną pracą udowadniają, że rzetelne informowanie o prawie jest nie tylko zawodową powinnością, ale również wyrazem odpowiedzialności za jakość debaty publicznej. To nagroda dla tych, którzy potrafią dostrzec, że za każdym przepisem, każdą zmianą legislacyjną i każdym orzeczeniem stoją konkretni ludzie, ich prawa, wolności i poczucie sprawiedliwości – podkreślił prezes NRA.
Statuetkę Piotrowi Szymaniakowi wręczył Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mec. Przemysław Rosati
Uzasadniając przyznanie nagrody, mec. Rosati zwrócił uwagę na wieloletnią pracę Piotra Szymaniaka i jego wkład w popularyzowanie wiedzy o prawie. – Pan Redaktor od lat należy do grona dziennikarzy, którzy z wyjątkową wnikliwością i konsekwencją przyglądają się polskiemu prawu, jego stanowieniu i stosowaniu. W swojej pracy łączy doskonałe rozeznanie w skomplikowanej materii prawnej z umiejętnością przedstawiania jej w sposób zrozumiały, przystępny i interesujący dla odbiorców – powiedział prezes NRA.
Piotr Szymaniak jest z wykształcenia socjologiem. Karierę dziennikarską rozpoczynał w „Życiu Warszawy”, a od 2024 r. jest związany z „Rzeczpospolitą”. Specjalizuje się w tematyce prawnej, w szczególności w prawie gospodarczym, w tym egzekucyjnym i transportowym, prawie karnym oraz procedurze cywilnej. Dwukrotnie był nominowany do nagrody Grand Press w kategorii News.
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Redaktor naczelny „Rzeczpospolitej" otrzymał Złotą Wagę, nagrodę wręczaną przez Naczelną Radę Adwokacką.
Naczelna Rada Adwokacka przyznaje Złote Wagi od 2005 r. Wyróżnienie trafia do dziennikarzy, których publikacje dotyczące prawa cechują się rzetelnością, obiektywizmem i wysokim poziomem merytorycznym.
Inicjatorami ustanowienia nagrody byli śp. adw. Stanisław Mikke, adw. Agnieszka Metelska oraz Stanisław Rymar. Autorem statuetki jest rzeźbiarz Marek Moderau.
W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się: Marta Pionkowska, Jan Ordyński, Anna Godzwon, Stanisław Podemski, ks. Remigiusz Sobański, Monika Olejnik, Maciej Iłowiecki, Małgorzata Ziętkiewicz, Wojciech Tumidalski, Ewa Usowicz, Krzysztof Sobczak, Piotr Pytlakowski, Jadwiga Sztabińska, Małgorzata Mikulska-Rembek, Bogusław Chrabota, Ewa Ivanova, Anna Krzyżanowska, Łukasz Starzewski, Tomasz Pietryga, Tomasz Skory, Patrycja Rojek-Socha, Michał Dobrołowicz, Magdalena Gałczyńska i Marta Gordziewicz.
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