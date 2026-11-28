Statuetkę dziennikarzowi „Rzeczpospolitej” wręczył 27 listopada 2026 r. adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Uroczystość odbyła się podczas gali w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, zorganizowanej z okazji jubileuszu 50-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej.

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– Złota Waga to wyróżnienie szczególne. Naczelna Rada Adwokacka przyznaje je dziennikarzom, którzy swoją codzienną pracą udowadniają, że rzetelne informowanie o prawie jest nie tylko zawodową powinnością, ale również wyrazem odpowiedzialności za jakość debaty publicznej. To nagroda dla tych, którzy potrafią dostrzec, że za każdym przepisem, każdą zmianą legislacyjną i każdym orzeczeniem stoją konkretni ludzie, ich prawa, wolności i poczucie sprawiedliwości – podkreślił prezes NRA.

Statuetkę Piotrowi Szymaniakowi wręczył Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mec. Przemysław Rosati Foto: Małgorzata Faber

Uzasadniając przyznanie nagrody, mec. Rosati zwrócił uwagę na wieloletnią pracę Piotra Szymaniaka i jego wkład w popularyzowanie wiedzy o prawie. – Pan Redaktor od lat należy do grona dziennikarzy, którzy z wyjątkową wnikliwością i konsekwencją przyglądają się polskiemu prawu, jego stanowieniu i stosowaniu. W swojej pracy łączy doskonałe rozeznanie w skomplikowanej materii prawnej z umiejętnością przedstawiania jej w sposób zrozumiały, przystępny i interesujący dla odbiorców – powiedział prezes NRA.

Piotr Szymaniak jest z wykształcenia socjologiem. Karierę dziennikarską rozpoczynał w „Życiu Warszawy”, a od 2024 r. jest związany z „Rzeczpospolitą”. Specjalizuje się w tematyce prawnej, w szczególności w prawie gospodarczym, w tym egzekucyjnym i transportowym, prawie karnym oraz procedurze cywilnej. Dwukrotnie był nominowany do nagrody Grand Press w kategorii News.

Złota Waga – nagroda za rzetelne dziennikarstwo prawne

Naczelna Rada Adwokacka przyznaje Złote Wagi od 2005 r. Wyróżnienie trafia do dziennikarzy, których publikacje dotyczące prawa cechują się rzetelnością, obiektywizmem i wysokim poziomem merytorycznym.

Inicjatorami ustanowienia nagrody byli śp. adw. Stanisław Mikke, adw. Agnieszka Metelska oraz Stanisław Rymar. Autorem statuetki jest rzeźbiarz Marek Moderau.

W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się: Marta Pionkowska, Jan Ordyński, Anna Godzwon, Stanisław Podemski, ks. Remigiusz Sobański, Monika Olejnik, Maciej Iłowiecki, Małgorzata Ziętkiewicz, Wojciech Tumidalski, Ewa Usowicz, Krzysztof Sobczak, Piotr Pytlakowski, Jadwiga Sztabińska, Małgorzata Mikulska-Rembek, Bogusław Chrabota, Ewa Ivanova, Anna Krzyżanowska, Łukasz Starzewski, Tomasz Pietryga, Tomasz Skory, Patrycja Rojek-Socha, Michał Dobrołowicz, Magdalena Gałczyńska i Marta Gordziewicz.