Blisko 100 pism z opiniami i uwagami do ministerialnego projektu reformującego przepisy o biegłych sądowych zgłoszono dotychczas w ramach konsultacji publicznych i opiniowania. Resort sprawiedliwości właśnie opublikował nową wersję tych przepisów. Czy ma pan wrażenie, że zostaliście wysłuchani?

O zgłaszanie uwag do projektu ministerstwo zwróciło się w kwietniu. Na ten apel odpowiedziały 74 instytucje, kierując swoje uwagi. Jest to bardzo duża skala, która pokazuje niebagatelną wagę tych zmian. Jaki jest rezultat? W tabeli na stronie Rządowego Centrum Legislacji zawarto 824 pozycje jako uwagi do projektu. Co ważne 732 pozycje zostały uznane przez ministerstwo za uwagi niezasadne. Oznacza to, że niemal 90 proc. naszych uwag i zastrzeżeń do projektu nie zostało uwzględnionych przez resort, a uzasadnienia tych decyzji były bardzo lakoniczne albo nie było ich w ogóle. Odnoszę wrażenie, że ministerstwo nie wsłuchało się wystarczająco w głos środowiska biegłych. Jestem tym rozczarowany.

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Jakie modyfikacje wprowadzono do projektu? Czy ministerstwo poprawiło projekt, czy raczej mu zaszkodziło?

Nowy projekt jest dla biegłych mniej korzystny niż jego poprzednia wersja. W dużej mierze pogarsza naszą sytuację. Mam na myśli przede wszystkim dodatkowe obowiązki obciążające biegłych finansowo. Nowością jest obowiązek podlegania przez biegłych ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji. Nastąpiło też zaostrzenie wymogów certyfikacyjnych. W myśl nowych propozycji biegły musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w okresie 10 lat poprzedzających ubieganie się o tę funkcję. Wcześniej tego ograniczenia nie było. Zawężono też katalog osób zwolnionych z obowiązku szkolenia. Tylko dyplom ukończenia studiów na kierunku prawo ma zwalniać ze szkolenia, zaś ogólnie rozumiane wykształcenie prawnicze już nie. Uniemożliwiono też biegłym odmowę sporządzenia opinii z uwagi na zbyt niskie proponowane wynagrodzenie – niższe niż stawki obliczone zgodnie z regułami ustawowymi. Resort zrezygnował też z wprowadzenia legitymacji biegłych sądowych. Nie będzie ani legitymacji w formie elektronicznej, ani w papierowej. To dla mnie niezrozumiałe.

Sporną kwestią były wynagrodzenia biegłych. Obecnie jest to średnio niewiele ponad 30 zł brutto za godzinę pracy. W konsultacjach zarzucano ministerstwu brak ustawowej waloryzacji pensji biegłych sądowych. Czy problem związany z wynagrodzeniami biegłych został rozwiązany w nowej wersji projektu?

Niestety w tej kwestii nic się nie zmieniło. Wprowadzono za to dodatkowe koszty dla biegłych sądowych w postaci obowiązkowych ubezpieczeń czy dodatkowych szkoleń. W projekcie nie ma żadnego uregulowania, które prowadziłoby do cyklicznej waloryzacji wynagrodzeń biegłych czy wprowadzenia procentowych wyliczeń i podwyżek stosując wskaźnik GUS.

W ramach konsultacji Helsińska Fundacja Praw Człowieka alarmowała, że komisja certyfikacyjna biegłych nie będzie niezależna, jeżeli ich członków będzie powoływał wyłącznie minister sprawiedliwości. To się w projekcie nie zmieniło.

Tego typu uwagę zgłaszało wiele podmiotów biorących udział w konsultowaniu projektu, a ministerstwo uznało ją za zasadną. Co się zmieniło? Większą niż poprzednio liczbę kandydatów na członków komisji – 10 osób – będzie ministrowi wskazywało środowisko biegłych. Nadal jednak to wyłącznie minister będzie powoływał wszystkich członków komisji certyfikacyjnej. Widzę w tym zagrożenie dla niezależności komisji, która będzie wydawała certyfikaty biegłym. W konsekwencji mogą pojawić się próby podważania opinii biegłych z uwagi na sposób ukształtowania i zarzucane upolitycznienie komisji certyfikacyjnej.

Z projektu zniknęło krytykowane rozwiązanie, które zakładało, że sąd w terminie 14 dni od zakończenia postępowania miałby wydawać ocenę pracy biegłego. Czy to dobra wiadomość?

Uważam, że jest to jedno z nielicznych pozytywnych rozwiązań wprowadzonych do nowej wersji projektu. Co do zasady sędzia nie ma kompetencji, żeby oceniać pracę biegłego pod kątem merytorycznym. Po to jest przecież powoływany biegły, aby wesprzeć sędziego w zakresie wiadomości specjalnych. Oczywiście sąd może ocenić terminowość i rzetelność pracy biegłego, ale nie merytorykę.

W konsultacjach wzywano resort do usankcjonowania tzw. opinii prywatnych. Chodzi o te sporządzane na zlecenie strony postępowania a nie organu procesowego, które mieliby wydawać certyfikowani biegli. Co sądzi pan o tej propozycji?

Jestem zwolennikiem wprowadzenia możliwości sporządzania tzw. opinii prywatnych. Uważam, że tego typu opinie mogą usprawnić funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości, przyśpieszyć procesy sądowe oraz dać istotne instrumenty stronom postępowania. Tym bardziej że eksperci, którzy mieliby sporządzać takie opinie, posiadaliby odpowiednie certyfikaty. Szkoda, że tego rozwiązania nie ma w projekcie.

Proponowane wejście w życie ustawy mocno się opóźnia. Ministerstwo przesunęło termin rozpoczęcia obowiązywania trzonu ustawy o ponad pół roku do lipca 2027 r.

Nie dziwi mnie to. Już w czerwcu przewidywałem, że ustawa nie wejdzie w życie w ciągu najbliższego roku. Jak widać, nie myliłem się. Nie rozumiem jednak, dlaczego konieczna jest półroczna zwłoka, skoro 90 proc. uwag do przepisów nie zostało uwzględnionych. Podejrzewam, że termin wejścia w życie ustawy rozbija się o kwestie finansowe.

Bez szeregu poprawek do projektu liczba biegłych się nie zwiększy, a czas oczekiwania na ich opinie się nie skróci - twierdził pan w kwietniu 2026 r. Czy uważa pan, że ustawa w obecnym, nowym kształcie zadziała?

Biegłych sądowych może być jeszcze mniej niż obecnie, ponieważ nakłada się na nich dodatkowe obowiązki i koszty, bez zagwarantowania godnego wynagrodzenia. Nowych biegłych nie będzie, a obecni po prostu w dużej mierze zrezygnują. Specjalistom nie będzie opłacało się pełnienie tej funkcji. W konsekwencji czas oczekiwania na opinie biegłych będzie dłuższy, a jakość ich opinii będzie niższa.