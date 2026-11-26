Trybunał Konstytucyjny
- Premier wydał dyspozycję, żeby Bank Gospodarstwa Krajowego zapewniał finansowanie Trybunału Konstytucyjnego, a środki zapewni minister finansów, tak, żeby BGK mógł finansować działalność Trybunału - przekazał Grabiec.
TK posiada w BGK tzw. konto pomocnicze. – I skoro nie za pośrednictwem NBP, to przez to konto pomocnicze w BGK będzie finansowana działalność Trybunału - dodał.
W środę Rada Ministrów przyjęła uchwałę zobowiązującą premiera i ministra finansów do podjęcia „adekwatnych działań w celu ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego”.
16 listopada Narodowy Bank Polski poinformował, że zdecydował o wstrzymaniu realizacji zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny. Bank tłumaczył, że to następstwo konfliktu w TK. Instytucja podkreśliła, że nie jest od rozstrzygania sporów prawnych, musi jednak ustalić, kto może legalnie zlecać operacje na rachunkach Trybunału.
W środę kierująca pracami Trybunału Konstytucyjnego sędzia Anna Korwin-Piotrowska napisała list do Adama Glapińskiego, w którym domaga się przywrócenia możliwości obsługi rachunków bankowych TK.
Czytaj więcej
Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu nie przysługuje zażalenie od uchwały uchylającej ich immunitety - czytamy na stronie Trybuna...
„Szczególnej pilności wymagają wypłaty wynagrodzeń pracowników, należnych świadczeń sędziów w stanie spoczynku oraz regulowanie zobowiązań publicznoprawnych. Publicznie przedstawione stanowisko Narodowego Banku Polskiego, uzależniające przywrócenie obsługi rachunków od wystąpienia na drogę sądową, jest niemożliwe do spełnienia w świetle obowiązujących przepisów oraz aktualnych aktów organów Trybunału” – podkreśliła Korwin-Piotrowska.
30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji sejmowej na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Działanie to budzi wątpliwości wielu prawników.
Z tym ruchem nie zgadzają się Święczkowski, pozostali sędziowie TK oraz opozycja. Padają oskarżenia o uzurpację i działania noszące znamiona zamachu stanu na konstytucyjny organ państwa.
Sąd Najwyższy 10 listopada uchylił zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła wtedy, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas