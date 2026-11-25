W uchwale opublikowanej w środę w Dzienniku Ustaw rząd stwierdził, że wstrzymanie przez NBP wszystkich zleceń płatniczych dotyczących pieniędzy zgromadzonych na rachunkach TK poważnie zagraża funkcjonowaniu instytucji, szczególnie w zakresie realizacji wydatków budżetowych.

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Spór o sędziów TK przeniósł się na finanse Trybunału

Spór o pieniądze Trybunału Konstytucyjnego jest kolejną odsłoną trwającego od miesięcy konfliktu wokół statusu tej instytucji, jej składu oraz legalności wyboru nowych sędziów. W marcu 2026 roku Sejm wybrał sześciu nowych członków TK. Nie zostali oni jednak dopuszczeni do orzekania przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, który kwestionuje prawidłowość procedury i utrzymuje, że wybrane osoby nie uzyskały statusu sędziów, ponieważ nie złożyły przysięgi przed prezydentem.

Rząd i większość parlamentarna stoją na stanowisku, że wybór nowych sędziów był zgodny z prawem, a odmowa umożliwienia im wykonywania obowiązków pogłębia kryzys konstytucyjny. Spór dotyczy również sposobu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Trybunału i tego, kto powinien uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących jego przyszłości. Władze TK odrzucają zarzuty dotyczące nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

Konflikt przeniósł się także na kwestie finansowe. Wstrzymanie przez Narodowy Bank Polski – na wniosek prezesa TK Bogdana Święczkowskiego – realizacji zleceń płatniczych dotyczących rachunków Trybunału oznacza ograniczenie możliwości korzystania ze zgromadzonych na nich środków. W praktyce może to utrudniać regulowanie bieżących zobowiązań instytucji, w tym finansowanie jej działalności i wydatków budżetowych.