Wyrok w sprawie Usnarza Górskiego rozczarował i Jarosława Kaczyńskiego, i Amnesty International
Reakcje na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Afgańczyków z Usnarza Górnego, wypchniętych z Polski na Białoruś, pokazują, że sprawa migracji jest i będzie gorącym politycznie tematem. A decyzja ETPCz jest nie do zaakceptowania ani dla Prawa i Sprawiedliwości, które rządziło w 2021 r. (sprawy z tego roku dotyczy wyrok), ani dla organizacji broniących praw uchodźców, które od początku angażowały się w pomoc na granicy.
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