Do incydentu doszło 25 listopada przed budynkiem Ministerstwa Kultury, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego.

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Według doniesień medialnych mężczyzna przed zdarzeniem stał z billboardem lub plakatem. Informacja ta nie została jednak dotąd oficjalnie potwierdzona. Następnie oblał się substancją, i podpalił.

Według ustaleń TVP3 Warszawa przechodzień wychodzący z galerii handlowej rzucił na niego kurtkę, próbując stłumić płomienie. Na pomoc ruszyli również funkcjonariusze SOP.

– Pod Ministerstwem Kultury mężczyzna właśnie się podpalił. Nasi funkcjonariusze, widząc to, udzielili mu pomocy – powiedział „Faktowi” płk SOP Bogusław Piórkowski. Podkreślił, że do zdarzenia doszło przed siedzibą resortu kultury, a nie bezpośrednio przed Pałacem Prezydenckim.

W rozmowie z Onetem płk Piórkowski zaznaczył zaś, iż „może potwierdzić, że mężczyzna prawdopodobnie sam podpalił się, stojąc przed Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy Krakowskim Przedmieściu”. - Widząc to funkcjonariusze SOP, zajmujący się ochroną Pałacu Prezydenckiego, natychmiast zareagowali. Przebiegli na drugą stronę ulicy, ugasili mężczyznę i wezwali służby medyczne. Następnie przekazali im tego człowieka — powiedział.

Karolina Gałecka – rzeczniczka MSWiA – powiedziała „Faktowi”, że monitoring miejski zarejestrował, jak mężczyzna stojący przy elewacji budynku przy skrzyżowaniu ulic Krakowskie Przedmieście i Ossolińskich – vis-a-vis Pałacu Prezydenckiego– wylewa na siebie nieznaną łatwopalną substancję, po czym sam się podpala.

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Jaki jest stan mężczyzny?

Straż pożarna miała otrzymać zgłoszenie chwilę po godz. 17.00 – Przyjechały trzy zastępy straży pożarnej – przekazał mł. bryg. Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy, cytowany przez TVP.

Mężczyźnie udzielono pomocy w karetce pogotowia. Według przekazanych informacji był przytomny i nawiązywał kontakt z ratownikami. Następnie przewieziono go do szpitala.

Jak ustaliła PAP, mężczyzna jest obecnie na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Z relacji świadków, z którymi rozmawiał Onet, wynika, że mężczyzna leżał wcześniej na ziemi i „miał poparzoną całą twarz i górne drogi oddechowe, a także ręce i nogi”. Informacje o ciężkim poparzeniu potwierdza także ratownik, który rozmawiał z „Faktem”.

Jeden ze świadków powiedział także Onetowi, że pobiegł w stronę ministerstwa, gdy usłyszał krzyki: „Człowiek się pali”. Na miejscu zobaczył dużo dymu. Samego momentu podpalenia nie widział, a kiedy dotarł bliżej, mężczyzna był już ugaszony. Świadek przypuszcza, że pomogli mu funkcjonariusze SOP, używając gaśnic. Według jego relacji płomienie dosięgły też pobliskiego drzewa.

Na miejscu zdarzenia pracuje policja. Służby zabezpieczyły teren wokół miejsca zdarzenia.

Jak relacjonują obecni tam reporterzy Polsat News, policja nie chce udzielać szczegółowych informacji o tym, co się wydarzyło.

Według nieoficjalnych informacji, to młody obywatel Ukrainy. – Mamy informacje z MSWiA, że był to młody człowiek, Ukrainiec, z Kartą Polaka. Jest w bardzo poważnym stanie. Podjęto bardzo szybko akcję ratunkową, dzięki temu, że bardzo blisko był zespół ratownictwa medycznego. Sprawa jest tragiczna i bardzo poważna – powiedział Grzegorz Schetyna, senator KO, w „Pytaniu dnia”.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego mieści się przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego.

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