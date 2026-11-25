Prokurator krajowy Dariusz Korneluk był w środę gościem Moniki Olejnik w programie „Kropka nad i” w TVN24. Potwierdził, że we wtorek wpłynęły na jego biurko uchwały Trybunału Konstytucyjnego uchylające między innymi immunitety Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Jak przekazał prokurator, nie wyznaczono jeszcze terminu przesłuchania sędziów.

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– Rozmawiałem dzisiaj z panią prokurator o tym, jakie przewiduje dalsze działania. Otrzymałem odpowiedź, że jak wpłyną akta z Trybunału Konstytucyjnego, wówczas będzie ustalany termin i zostanie wysłane wezwanie celem stawiennictwa obu panów sędziów w charakterze podejrzanych w Prokuraturze Krajowej – poinformował Korneluk.

Zapytany o to, co się stanie, jeśli Święczkowski nie stawi się na przesłuchanie, Korneluk odpowiedział, że prokurator sporządzi kolejny wniosek do TK, tym razem w sprawie zatrzymania sędziego. Zaznaczył jednocześnie, że ma nadzieję, że do tego nie dojdzie.

Dariusz Korneluk o sprawie Collegium Humanum: Wpłynął wniosek dotyczący znanego parlamentarzysty

Korneluk odniósł się również do najnowszych doniesień „Rzeczpospolitej” w sprawie Collegium Humanum. W poniedziałek prokurator generalny skierował do marszałka Sejmu tylko trzy wnioski o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Dotyczyły posłów Ewy Leniart i Daniela Milewskiego z Prawa i Sprawiedliwości oraz Michała Kołodziejczaka z Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem, jak napisaliśmy w środowym wydaniu „Rzeczpospolitej”, prokurator prowadzący śledztwo przeciwko Pawłowi Cz. (byłemu rektorowi uczelni) chciał postawić zarzuty pięciu parlamentarzystom – oprócz wspomnianej trójki także byłemu marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni oraz europosłowi Michałowi Kobosce.

Korneluk przypomniał, że to prokurator generalny kieruje wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu.

– Utnę wszelkie spekulacje i powiem tak. Nie dalej niż w ubiegłym tygodniu podejmowałem decyzję, by przesłać ponownie do korekty autorowi taki wniosek, bo wpłynął jeden wniosek dotyczący znanego parlamentarzysty, natomiast został on oceniony może nie w sposób krytyczny, ale taki, że wymaga uzupełnienia – wytłumaczył prokurator krajowy.

Zaznaczył, że Prokuratura nie informuje o wniosku na tym etapie i dopiero jak dokument trafi do prokuratora generalnego, wiadomość zostanie przekazana opinii publicznej.