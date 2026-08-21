Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowało o sprawie w piątek rano. Komunikat głosi, że funkcjonariusze CBZC na jednej z platform internetowych zauważyli „szczególnie niepokojący wpis”, który zawierał apel o wyeliminowania wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu – jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków.

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„Obawy funkcjonariuszy stały się tym bardziej uzasadnione, że treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej” – podano. Przeprowadzone w dalszej kolejności ustalenia wykazały, że za wpis odpowiedzialny jest 23-letni mieszkaniec województwa lubelskiego, do którego niezwłocznie udali się funkcjonariusze CBZC – czytamy.

Pisał w internecie o zamachu na polskich polityków. 23-latek zatrzymany

Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania, a obecny na miejscu prokurator z Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie przedstawił 23-latkowi „zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa”.

„W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej” – poinformowało CBZC. Pies niczego nie znalazł.

Na wniosek prokuratora krakowski sąd rejonowy zastosował wobec 23-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura o sprawie mężczyzny, które pisał na Telegramie o zamachu na polityków

O sprawę pytany w piątek na antenie TVN24 był prokurator krajowy Dariusz Korneluk. – Możemy powiedzieć na ten moment, że trwają czynności. Rzeczywiście funkcjonariusze policji przeglądając różne strony internetowe natknęli się na wpisy sugerujące możliwość popełnienia przestępstw na szkodę polityków, przestępstw bardzo poważnych. I to na chwilę obecną jedyna informacja – powiedział. – Trwają czynności także i w prokuraturze. Poczekajmy na oficjalny komunikat po zakończeniu czynności – dodał.

Przed południem w piątek dodatkowe informacje o sprawie przekazała Prokuratura Okręgowa w Krakowie, o czym doniosła PAP. Według tego źródła, chodzi o wpis, który pojawił się w serwisie społecznościowym Telegram 6 sierpnia. CBZC ustaliło, że autorem był 23-letni Mikołaj T., mieszkaniec woj. lubelskiego. Mężczyzna został zatrzymany 12 sierpnia.

Cytowany przez PAP prok. Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie przekazał, iż z treści wpisu wynikało, że autor był niezadowolony z rządów sprawowanych od kilkunastu lat przez grupy polityczne, które nazwał mianem „duopolu”; to przeciwko nim miał być skierowany opisywany zamach.

Jak podała PAP, prokurator wskazał, iż zaniepokojenie służb wzbudziła tematyka grupy internetowej. Ponadto mężczyzna chciał, aby chętni zgłosili się do udziału w organizacji zamachu. Jak czytamy, 23-latek przyznał się do umieszczenia w internecie wpisu – wyjaśniał, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a wpisu dokonał „z głupoty”.

Śledczy czekają na opinie biegłych psychiatrów na temat poczytalności mężczyzny. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie.