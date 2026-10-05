Alert RCB został wysłany do mieszkańców województwa lubuskiego, zamist lubelskiego
W poniedziałek Rządowe Biuro Bezpieczeństwa wysłało alert o zagrożeniu z powietrza do mieszkańców województwa lubuskiego. Teraz przeprasza.
– Alert RCB dotyczący zagrożenia z powietrza wysłany do osób przebywających na terenie lubuskiego to pomyłka – poinformował w poniedziałek przed godziną 20 RCB, przepraszając za to zdarzenie w mediach społecznościowych: na platformie X i na Facebooku.
„Podczas dzisiejszej wysyłki Alertu RCB dotyczącego zagrożenia z powietrza doszło do pomyłki. Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana do odbiorców w województwie lubuskim. Ostrzeżenie zawarte w tej wiadomości dotyczyło województwa lubelskiego. Skierowanie jej do odbiorców w województwie lubuskim było błędem po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa” – czytamy na profilach społecznościowych RCB.
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„Mamy świadomość, że Alert RCB jest dla odbiorców sygnałem do podjęcia działań służących ochronie życia i zdrowia. Błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić mieszkańców do podjęcia działań ochronnych” – dodano.
"Przepraszamy wszystkich odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogły spowodować" – czytamy również.
Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk w rozmowie z „Rzeczpospolitą" wyjaśnia, że to, jak doszło do błędu, jest jeszcze weryfikowane. – Kampania została zatrzymana, gdy zorientowaliśmy się, że nastąpił błąd. Alert z błędną informacją mógł zostać wysłany do około 700 tys. numerów – mówi Piotr Błaszczyk.
– Następnie rozpoczęliśmy wysyłkę wiadomości do osób przebywających w województwie lubelskim – dodaje.
Przyznaje również, że RCB nie odwołał alertu w Lubuskiem drogą SMS-ową, a jedynie przeprosił poprzez media społecznościowe.
Według niego operatorzy komórkowi nie zapisują listy numerów, do których wysyłają wiadomości w danej kampanii informacyjnej.
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