Szwajcarzy zdecydowali w niedzielę o ograniczeniu możliwości korzystania z fajerwerków. Przyjęta w referendum inicjatywa obywatelska ma na celu ochronę ludzi, zwierząt i środowiska przed hałasem, zanieczyszczeniami oraz wypadkami związanymi z używaniem wyrobów pirotechnicznych.

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Jak informuje agencja Reutera, szwajcarskie władze będą miały dwa lata na opracowanie szczegółowych przepisów. Konieczne będzie m.in. określenie, które rodzaje fajerwerków zostaną objęte zakazem.

Szwajcaria zakazuje fajerwerków. Będą wyjątki dla dużych imprez publicznych

Nowe regulacje nie będą oznaczały całkowitego zakazu korzystania z wyrobów pirotechnicznych. Zgodnie z założeniami inicjatywy nadal będzie można sprzedawać i używać fajerwerków, które nie powodują znacznego hałasu, takich jak ognie bengalskie czy fontanny pirotechniczne.

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Kantony będą mogły zezwalać na organizację pokazów sztucznych ogni podczas wydarzeń o ponadregionalnym znaczeniu, m.in. obchodów święta narodowego Szwajcarii, przypadającego 1 sierpnia. Wyjątki nie będą jednak obejmowały odpalania głośnych fajerwerków przez osoby prywatne.

Przeciwnicy inicjatywy wskazywali, że korzystanie z fajerwerków jest już uregulowane prawnie, a kantony i gminy dysponują instrumentami umożliwiającymi ograniczenie ich sprzedaży oraz używania. Zwolennicy zakazu argumentowali natomiast, że problem hałasu nie ogranicza się już do kilku dni w roku.

Zakaz używania fajerwerków. W Polsce również były propozycje zmian

Dyskusja o ograniczeniu korzystania z fajerwerków toczy się również w Polsce. W lipcu „Rzeczpospolita” informowała, że z powodu sprzeciwu PSL nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie projektów ustaw ograniczających używanie wyrobów pirotechnicznych.

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Jedna z propozycji, przygotowana przez posłów Koalicji Obywatelskiej, zakładała zakaz używania fajerwerków kategorii F3, do której należą najgłośniejsze wyroby pirotechniczne dostępne dla konsumentów. PSL postulowało wprowadzenie wyjątku umożliwiającego korzystanie z fajerwerków przez kilka godzin w noc sylwestrową.

Na ograniczenia zdecydowały się również niektóre polskie samorządy, m.in. Kraków i Zakopane.